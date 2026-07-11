باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس گفت: در پی وقوع حادثه‌ای غیرمترقبه بامداد امروز، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی بندرعباس برای رهاسازی سیخ از بدن یک شهروند، به کادر درمان بیمارستان شهید محمدی امدادرسانی کردند.

محمدامین لیاقت اظهار کرد: در ساعت ۰۲:۵۰ بامداد امروز و در پی اعلام نیاز کادر درمان اورژانس بیمارستان شهید محمدی برای همکاری در خروج یک جسم خارجی از بدن مصدوم، تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۳ به محل اعزام شد.

وی افزود: آتش‌نشانان بلافاصله پس از استقرار در بیمارستان و ضمن ارزیابی وضعیت، اقدامات تخصصی جهت ایمن‌سازی و تسهیل در روند خارج‌سازی سیخ از بدن مصدوم را در تعامل با کادر پزشکی انجام دادند.

لیاقت با اشاره به اینکه بررسی‌های اولیه نشان‌دهنده بروز این حادثه بر اثر سهل‌انگاری بوده است، تأکید کرد: رعایت نکات ایمنی هنگام کار با ابزارهای نوک‌تیز و برنده، به‌ویژه در زمان جابه‌جایی یا پخت‌وپز، امری ضروری است. وی از شهروندان خواست با هوشیاری در استفاده از این وسایل، از وقوع حوادث ناگوار و جبران‌ناپذیر پیشگیری کنند.

منبع:روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس