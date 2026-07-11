مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به لزوم جبران تأخیر ایجادشده در برگزاری امتحانات نهایی، تأکید کرد: فرآیند تصحیح اوراق باید بلافاصله پس از هر آزمون آغاز شود و در این زمینه هیچ‌گونه قصور و تأخیر پذیرفتنی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در نشست ستاد آزمون‌های استان با حضور برخط روسا و اعضای ستاد آزمون‌های ادارات آموزش و پرورش سراسر استان، با تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین علیه السلام وشهادت قائدامت اظهار کرد:امتحانات نهایی از مهمترین رسالت‌های ماست و مدیران و روسای ادارات با نهایت دقت در این خصوص تلاش کنند.

او افزود: آرامش و امنیت حوزه امتحانی اولین اولویت ماست که باید مدیران آن را مورد توجه قرار دهند لذا مدیران و روسای ادارات آموزش و پرورش شخصاً از همه حوزه‌های امتحانی بازدید کنند.

کلاری تصریح کرد: هیچ موردی نباید از چشم مدیران دور بماند و همه موارد روزانه باید توسط مدیران و روسای مناطق رصد و کنترل شود.

او خاطرنشان کرد: از ۲۱ تیرماه تا ۱۲ مرداد که فرآیند امتحانات نهایی در جریان است هرگونه مرخصی و عدم حضور برای روسای و مدیران ادارات ممنوع است و شخصا باید شبانه روز در منطقه حضور داشته باشند و از حوزه‌ها بازدید وبه رفع موارد احتمالی بپردازند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: با توجه به اهمیت موضوع تصحیح اوراق امتحانات هم زمان با آغاز امتحانات باید آغاز شود ودبیران باید بلافاصله با اتمام آزمون اقدام به تصحیح اوراق امتحانی کنند.

او اضافه کرد: با توجه به تأخیر ناشی از جنگ تحمیلی اخیر در برگزاری امتحانات نهایی، تصحیح اوراق باید به روز باشد و در این زمینه هیچ عذر و قصوری در خصوص عدم تصحیح به موقع اوراق پذیرفته نیست.

رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش فارس نیز اظهار کرد: حدود یکصد هزار دانش آموز متقاضی ترمیم نمره را جهت حضور در جلسه امتحان ساماندهی کردیم.

امیر شیرازی نژاد افزود: در کارت ورود به جلسه اطلاعات مورد نیاز دانش آموزان آورده شده و دانش آموزان باید از قوانین مربوط به جلسه امتحان مطلع شوند.

او تصریح کرد: آغاز فرایند امتحانات نهایی در همه حوزه‌ها از ساعت ۷ صبح است و پس از انجام فرآیند‌های لازم، آزمون‌ها همزمان در همه حوزه‌ها راس ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه آغاز می‌شود.

شیرازی نژاد، ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با فرمانداری ها، بخشداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی ربط انجام شده تا از هر گونه اخلال در جریان برگزاری امتحانات پیشگیری شود.

رئیس اداره حراست اداره کل آموزش و پرورش فارس هم با برشمردن نکاتی در خصوص امنیت امتحانات، گفت: مدیران و روسای حوزه‌های اجرایی در صیانت از مخازن سوالات کاملآ مسئول و باید پاسخگو باشند بنابراین کوچکترین تعلل در خصوص مخازن سوالات آزمون قابل اغماض نخواهد بود.

جواد ایزدی افزود: امنیت آرامش حوزه‌های امتحانی بسیار مهم است و بازرسان همه جوانب را مورد ارزیابی قرار دهند.

او تصریح کرد: همراه داشتن هر گونه وسایل ارتباطی در جلسات امتحان ممنوع و عوامل حوزه با جدیت تمام باید موارد احتمالی را پیگیری و مراتب را در کوتاهترین زمان گزارش کنند.

ایزدی گفت: مقررات باید با قاطعیت و با نهایت احترام به دانش آموزان اجرا شود و از هرگونه اعمال سلیقه عوامل در حوزه‌ها خودداری شود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش فارس نیز گفت: آرامش روانی دانش آموزان در حوزه‌ها بسیار مهم است بنابراین مدیران در این خصوص باید کاملا دقت لازمه را داشته باشند.

یزدان دشتیان افزود: برگزاری وبینار‌های مشاوره‌ای در خصوص امتحانات نهایی ویژه خانواده‌ها و دانش آموزان بسیار مهم است.

منبع: آموزش و پرورش فارس

برچسب ها: آموزش و پرورش فارس ، تصحیح ، اوراق ، امتحانات
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