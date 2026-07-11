باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جویِ روز‌های آینده گفت:بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده استقرار سامانه‌ی پایدار در استان است.

محمد دادرس با بیان اینکه این جوِ آرام و پایدار تا اواسط هفته تداوم خواهد داشت، افزود: در این مدت شاهد روندِ افزایشِ دمای هوا در استان خواهیم بود و هوای مناطق مختلف گیلان بین ۳ تا ۶ درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به وضعیت دریای خزر در محدوده گیلان گفت: دریا با ارتفاع موج نیم متر برای فعالیت‌های دریانوردی و گردشگری تا اواسط هفته مناسب است.