با اجرای طرح ملی صدور آنی کارت هوشمند سوخت، بیش از ۶۰۰۰ فقره کارت هوشمند سوخت در منطقه میاندوآب چاپ و تحویل مالکان خودروها شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب گفت: در راستای توسعه خدمات الکترونیک و با هدف تسهیل در ارائه خدمات و افزایش رضایت‌مندی شهروندان، طرح صدور آنی کارت هوشمند سوخت همزمان با سراسر کشور در منطقه میاندوآب نیز آغاز و از زمان اجرای این طرح بیش از ۶۰۰۰ فقره کارت هوشمند سوخت بصورت آنی در جنوب استان آذربایجان غربی چاپ و تحویل متقاضیان گردیده است.

رحمت حاجی زاده گفت: متقاضیان در این روش (صدور آنی کارت هوشمند سوخت) می توانند بصورت اینترنتی و از طریق سامانه به آدرس FCS.NIOPDC.IR ثبت نام نموده و پس از دریافت پیامک رمز، در روز کاری بعدی به ساختمان ناحیه مرکزی میاندوآب واقع در خیابان پاسداران مراجعه نموده و کارت هوشمند سوخت درخواستی را دریافت نمایند.

مدیر منطقه میاندوآب با اشاره به مزایای این طرح اعم از جمله کاهش زمان صدور کارت هوشمند سوخت، تحویل فوری، افزایش امنیت خدمت‌رسانی، کاهش هزینه های جانبی و ... ابراز امیدواری نمود که این اقدامات در راستای مردم مداری، رضایتمندی و صیانت از حقوق شهروندی موثر واقع گردند.