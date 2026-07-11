رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال با رد شایعات مطرح‌شده درباره آینده رامین رضاییان تأکید کرد این بازیکن تحت قرارداد باشگاه است.

باشگاه خبرنگاران جوان-  سعید فتاحی رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال درباره برخی شایعات منتشرشده پیرامون آینده رامین رضاییان، موضع باشگاه را تشریح کرد.

فتاحی در پاسخ به این پرسش که آیا اخبار منتشرشده درباره جدایی رامین رضاییان از استقلال صحت دارد، گفت: «رامین رضاییان با باشگاه استقلال قرارداد دارد و باشگاه نیز همواره خود را متعهد به اجرای کامل تعهدات قراردادی می‌داند. رامین در حال حاضر یکی از بازیکنان تحت قرارداد باشگاه استقلال محسوب می‌شود.»

رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال درباره رویکرد باشگاه نسبت به ادامه همکاری با این بازیکن اظهار داشت: «رامین رضاییان از بازیکنان باکیفیت، باتجربه و تأثیرگذار فوتبال ایران است و طبیعتاً حضور چنین بازیکنی برای هر تیمی یک سرمایه ارزشمند به شمار می‌رود. سیاست باشگاه استقلال نیز حفظ سرمایه‌های فنی خود است و در این میان رامین رضاییان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های تیم محسوب می‌شود.»

وی افزود: «تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا شرایط برای ادامه حضور رامین در استقلال فراهم باشد و بتوانیم از توانایی‌های او در مسیر اهداف باشگاه استفاده کنیم.»

فتاحی در واکنش به اخبار و گمانه‌زنی‌های منتشرشده در برخی رسانه‌ها درباره پیوستن رامین رضاییان به سایر تیم‌ها گفت: «متأسفانه در مقاطع نقل‌وانتقالاتی شایعات زیادی مطرح می‌شود. اخبار منتشرشده درباره پیوستن رامین رضاییان به هر تیم دیگری صحت ندارد و مورد تأیید باشگاه استقلال نیست. هواداران عزیز اطمینان داشته باشند که هرگونه خبر رسمی درباره وضعیت بازیکنان باشگاه از طریق رسانه‌های رسمی استقلال اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال در پایان تأکید کرد: «سیاست کلی باشگاه حفظ سرمایه‌های انسانی و فنی استقلال است. ما به دنبال تقویت تیم و حفظ بازیکنان مؤثر خود هستیم و در این مسیر تمام اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. رامین رضاییان نیز از جمله بازیکنانی است که نگاه باشگاه برای ادامه همکاری با او مثبت است و قصد فروش او را نداریم.»

برچسب ها: باشگاه استقلال ، رامین رضاییان
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