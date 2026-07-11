استاندار فارس، با اشاره به شرایط جاری کشور، انسجام، اتحاد و همبستگی مردم را از عوامل اصلی حفظ ثبات و تقویت روحیه عمومی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در مسجد رسول اکرم (ص) شیراز، با اشاره به فضای جاری کشور گفت: امروز حال و هوای کشور در ماه محرم و تدفین، تشییع و وداع با مقام معظم رهبری (قدس سره) است.
او با قدردانی از نقش مردم در صیانت از کشور افزود: امت اسلام در دنیا، اعم از شیعه و سنی و بالاخص در کشور عزیز اسلامیمان ایران و بهویژه در استان فارس انسجام، اتحاد و همدلی را به معنی واقعی آن به منصه ظهور گذاشت.
استاندار فارس گفت: مردم ما در زمان تهاجم دشمن به کشور و تمامیت ارضی و اسلام، همگی متحد، منسجم و یکدل، دفاع ملی را شکل دادند تا با صفوفی فشرده و محکم در برابر دشمن بایستند و کسانی را که برای اشغال کشور، سوءاستفاده از نظام جمهوری اسلامی و براندازی آمده بودند، به عقب برانند.
او اظهار داشت: از منظر محاسبات ظاهری، سیاسی و نظامی دشمن، شهادت رهبر معظم انقلاب (ره) که طبق قانون اساسی فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده داشتند و اعضای شورای عالی دفاع و فرماندهان عالی نظامی در یک روز، بر اساس نگاه آنها باید منجر به فروپاشی کشور، اشغال ایران و براندازی نظام جمهوری اسلامی میشد.
امیری گفت: اما میبینیم که نه تنها کشور دچار فروپاشی نشد، بلکه در همان ساعات اولیهای که کشور مورد تهاجم دشمن قرار گرفت، نیروهای مسلح پاسخ مقتضی را به دشمن متجاوز دادند. ابتدا رادارهای آنها را در منطقه کور کردند و بعد از آن هم عملیات علیه پایگاههای نظامی دشمن در منطقه انجام گرفت و به نحوی کار دفاع پیش رفت که دشمن نتوانست به اهدافش برسد.
استاندار فارس گفت: آنچه در کنار دفاع نیروهای مسلح، جبهه دوم را شکل داد، همین انسجام و اتحاد و برادری امت اسلامی و درک درست و صحیح از شرایط جهان اسلام و کشور بود.
او افزود: ما شاهد شکلگیری انسجامی بیسابقه در میان امت اسلامی در سطح جهانی بودیم؛ بهگونهای که حجاج مکه و کسانی که در سفرهایی به مناطقی، چون عمان بودهاند، از تجلی قدرت، انسجام و سربلندی امت اسلامی در نقاط مختلف دنیا سخن گفتهاند.
امیری افزود: رهبر شهید انقلاب (قدس سره) عمدتاً از طریق رسانهها و سخنرانیهای متعارف شناخته شدند و کمتر به ابعاد دیگر شخصیت ایشان توجه شده است. از جمله ویژگیهای حاکم اسلامی شجاعت و کفایت است که در آموزههای اسلامی بر آن تأکید شده است؛ شجاعت ایشان برای همگان اثبات شده بود و کفایت در شناخت قواعد حکمرانی و حکمفرمایی نیز در منظومه فکری ایشان متجلی بود.
استاندار فارس با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب (ره) همواره به انسجام و اتحاد امت اسلامی میاندیشیدند و به عنوان انقلابی مصلح، میانهروی را مشی خود قرار داده بودند، اظهار داشت: مقام معظم رهبری (رحمت الله علیه) بود که فتاوای احترام به صحابه پیامبر اسلام (ص) و احترام به همسران گرامی ایشان (ص) را صادر و همچنین دارالتقریب مذاهب اسلامی را تأسیس کرد و با درایت، شجاعت و کفایت، دست رد بر سینه افراطیون و تندروهایی گذاشت که به تفرقه در امت اسلامی میاندیشیدند.
امیری گفت: طرح تفرقه در امت اسلامی، همان راهبرد «تفرقه بینداز و حکومت کن» بریتانیاییها در قرون گذشته بود که از این طریق بر منابع کشورهای اسلامی مسلط شده و داراییهای امت مسلمان را به غارت بردند.
منبع: استانداری فارس