ملی‌پوشان نوجوان والیبال پس از رسیدن به هایکو و گذراندن یک روز استراحت، تمرینات خود را در سالن اصلی مسابقات آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیررضا حسین زاده پس از تمرین تیم در سالن اصلی مسابقات در هایکو چین، اظهار داشت: تیم ملی نوجوانان روز جمعه به هایکو رسید و یک روز استراحت کامل داشت تا ریکاوری کند.

وی با بیان اینکه ملی پوشان از امروز تمرینات خود را دوباره شروع کردند، تصریح کرد: یک جلسه تمرین سبک بدنسازی صبح داشتیم و عصر هم تمرین توپی در سالن اصلی مسابقات انجام دادیم که خیلی خوب بود. بازیکنان همه یکدل شدند که برای مسابقات آماده شوند.

پاسور تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ادامه داد: جا دارد از کادر فنی و بازیکنان تشکر کنم که در چند ماه اخیر در کنار هم بودند و مربیان زحمات زیادی کشیدند که به آمادگی کامل برسیم. میدوارم با کسب مقام قهرمانی دل مردم ایران و خانواده های خود را شاد کنیم.

شاگردان عبدالرضا علیزاده از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه فردا (یکشنبه ۲۱ تیر) در نخستین بازی خود در قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به مصاف فیلیپین می‌روند.

برچسب ها: والیبال ، تیم ملی والیبال
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