باشگاه خبرنگاران جوان - جواد منصوری؛ محقق و پژوهشگر تاریخ در صفحه ۱۷۲–۱۷۳ کتاب «۲۵ سال حاکمیت آمریکا بر ایران» درباره تلاش ایالات متحده آمریکا برای استقرار حکومت لیبرال در ایران نوشت:

سیاست آمریکا برای جایگزینی شاه با دولت‌های لیبرال مانند سنجابی و بختیار ناکام ماند و در نهایت انقلاب اسلامی رهبری امام خمینی را به پیروزی رساند. در پی فضای باز سیاسی، آمریکا کوشید جریان‌های ملی‌گرا و لیبرال را به‌عنوان جایگزین رژیم پهلوی معرفی کند. سفر سنجابی و بازرگان به پاریس و برخورد امام خمینی با آنان نشان داد که این طرح موفق نخواهد شد:

«زمانیکه کمی آزادی قلم داده شد؛ و سانسور تا حدودی برداشته شد و مطبوعات آزاد شدند یکباره توده‌ای‌ها و کلیه جریان‌های مخالف به روزنامه‌ها سرازیر می‌شوند. رژیم خوب می‌دانست که اگر حرکت‌های اسلامی فعال بشوند موجودیت رژیم متلاشی خواهد شد. به علاوه تمام گردانندگانش را عناصر ضد اسلام تشکیل می‌دادند. آمریکا در این جریان با برنامه از پیش طراحی شده حرکت می‌کند. روزنامه‌ها اعلام می‌کنند حرکتی که شروع شده به وسیله جبهه ملی، جمعیت طرفداران حقوق بشر، نهضت آزادی و حزب ملت ایران می‌باشد. یعنی تمامی این حرکت‌های مردمی که علیه رژیم شروع شده به اسم آنها و به رهبری آنها تبلیغ می‌شود. نماز عید فطر سال ۵۷ را که مرحوم شهید حجت الاسلام باهنر راه می‌اندازند فردا روزنامه‌ها می‌نویسند این راه پیمائی به دعوت جبهه ملی انجام شد. این گروه به اسلام و به نماز چندان اعتقادی نداشتند و نهایتاً می‌گفتند، چون اسلام دین مردم است به آن احترام می‌گذاریم. امریکا می‌خواست این جریان از کنترل خودش خارج نشود و این گروه‌ها در واقع به منزله یک «آلترناتیو» یا یک منتقل کننده نظام دیکتاتوری شاه به یک نظام ظاهراً دمکرات که منافع امریکا با ضوابطی که به نفع آن باشد حاکمیت پیدا بکند و این گروه‌ها مجری این جریان بودند. در همین ایام سنجابی به پاریس می‌رود. در ملاقات با حضرت امام خمینی رهبر انقلاب گفت ما به همه چیز رسیدیم شما هم به ایران تشریف بیاورید. امام هم فرمودند ما چیز دیگری می‌خواهیم. بازرگان نیز به پاریس رفت و با امام ملاقات کرد. امام خمینی با بازرگان تندتر برخورد کردند، و او به حالت قهر از پاریس به تهران آمد. سنجابی در سال ۵۶ مسافرتی به امریکا کرده بود. همزمان با او ناصر مقدم معاون ساواک هم به امریکا می‌رود. بعد از شش ماه هر دو برمی گردند. بعد از چند روز آقای مقدم می‌شود رئیس ساواک و آقای سنجابی رئیس فراکسیون مخالف می‌شود. حتی مسأله نخست وزیر شدنش مطرح می‌شود که طبیعتاً شاه مخالفت می‌کند؟!. بعد از آموزگار امریکا در نظر داشت که سنجابی روی کار بیاید، ولی شاه مخالفت می‌کند. شریف امامی را بر سر کار می‌آورند و قرار می‌شود که اگر شریف امامی موفق نشود سنجابی بر سر کار بیاید. بعد از آن برخوردی که حضرت امام در پاریس با او داشتند بعد از اظهاری هم که نخست وزیری را به او پیشنهاد کردند قبول نکرد، چون می‌دانست که کاری از دستش ساخته نیست. پست نخست وزیری را به بختیار دست پرورده دیگر امریکا و انگلیس می‌دهند که طبعاً از همان ساعات اول با موجی گسترده از مخالفت ملت انقلابی قرار می‌گیرد. به این ترتیب آخر این امید امریکا هم عملاً هیچ غلطی نتوانست بکند.»