چین روز شنبه بیش از ۶۰۰ هزار نفر را پیش از رسیدن طوفان باوی به شهر بزرگ شرقی ونژو تخلیه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - چین روز شنبه بیش از ۶۰۰۰۰۰ نفر را پیش از رسیدن طوفان باوی به شهر بزرگ شرقی ونژو، پس از در هم کوبیدن زنجیره جزایر ساکیشیما در جنوب ژاپن با باران و باد‌های شدید و عبور از شمال تایوان تخلیه کرد.

حتی با اینکه باوی همچنان در مسیر شمال غربی خود بر فراز دریا‌های خنک‌تر، سرعتش کاهش می‌یابد و ضعیف‌تر می‌شود، این طوفان به دلیل حجم زیاد رطوبتی که در نوار‌های بارانی خود دارد، که تقریباً به اندازه کل فرانسه است، همچنان یک خطر جدی است.

پیش‌بینی می‌شود باوی در ساعات اولیه یکشنبه به اطراف ونژو، محل سکونت حدود ۱۰ میلیون نفر برسد. رسانه‌های دولتی اعلام کردند که بیش از نیم میلیون نفر در استان ژجیانگ، محل استقرار ونژو و بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر در استان همسایه فوجیان تخلیه شده‌اند.

در حالی که ژاپن و تایوان تاکنون هیچ مرگ و میر ناشی از طوفان را گزارش نکرده‌اند، ۱۷ نفر در فیلیپین به دلیل باران‌های شدید ناشی از افزایش بارندگی‌های موسمی جنوب غربی که با تأثیر باوی بدتر شده است، جان خود را از دست دادند.

در تایوان، دولت بیش از ۱۴۰۰۰ نفر را از مناطق عمدتاً کوهستانی تخلیه کرد، زیرا جزیره به دلیل نزدیک شدن باوی به شمال تعطیل شد. دولت با توجه به پیش‌بینی بارش تقریباً ۱ متر (۳ فوت) باران در برخی مناطق، اقدامات احتیاطی را برای جلوگیری از تلفات جانی انجام داد.

بیشتر افراد تخلیه‌شده در مناطقی در شمال و شرق بودند و ۹۲۰ پرواز بین‌المللی لغو شد که عملاً فرودگاه بین‌المللی اصلی تایوان در تائویوان، خارج از پایتخت تایپه و همچنین تمام ۲۸۰ پرواز داخلی را تعطیل کرد.

تقریباً تمام شهر‌ها و شهرستان‌های سراسر تایوان برای روز شنبه تعطیلات طوفانی اعلام کردند و هرگونه اداره و مدرسه‌ای را که ممکن است در آخر هفته باز بوده باشد، تعطیل کردند، اگرچه در تایپه برخی از رستوران‌ها و فروشگاه‌های رفاهی همچنان باز بودند. خط اصلی قطار سریع‌السیر شمال-جنوب نیز به فعالیت خود ادامه داد، اما با خدمات کمتر.

اما در محله بیتو تایپه در دامنه کوه‌های اطراف شهر، تندباد‌هایی با سرعت حدود ۱۰۰ کیلومتر در ساعت (۶۰ مایل در ساعت) درختان را سرنگون کرد و رودخانه‌ها را طغیان کردند.

منبع: رویترز