باشگاه خبرنگاران جوان - مصاحبه معرفیشدگان چندبرابر ظرفیت آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمهمتمرکز سال ۱۴۰۵ که پیشتر برای روزهای ۱۳ تا ۱۷ تیرماه برنامهریزی شده بود، از امروز ۲۰ تیرماه با برنامه زمانی جدید در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی آغاز میشود و داوطلبان باید زمان دقیق مصاحبه را از دانشگاه محل پذیرش پیگیری کنند.
این جابهجایی بهمنظور فراهم شدن امکان حضور داوطلبان در آیین وداع و تشییع رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی انجام شده و به تمامی دانشگاهها و مراکز پذیرنده دانشجو ابلاغ شده است.
بر این اساس، دانشگاهها موظف شدهاند مصاحبهها و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری داوطلبان را در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۴ تیرماه برگزار کنند و زمان دقیق آن را به متقاضیان اطلاع دهند.
سازمان سنجش همچنین به معرفیشدگان این مرحله توصیه کرده است پیش از مراجعه، با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه یا مؤسسه محل پذیرش، از زمان و جزئیات برگزاری مصاحبه خود اطمینان حاصل کنند.