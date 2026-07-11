مدیرعامل نیروگاه منجیل گفت: مجموع ۳۷۶ مگاوات نیروگاه بادی در کشور داریم که نزدیک به ۳۰ درصد آن متعلق به نیروگاه بادی منجیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - کیومرث زمانی، مدیرعامل نیروگاه بادی منجیل بیان کرد: نخستین توربین بادی خاورمیانه در سال ۱۳۷۳ با ظرفیت ۵۰۰ کیلووات در نیروگاه منجیل نصب شد که این اقدام، ایران را در حوزه نیروگاهی سبز پیشرو ساخت.

او افزود: شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل در سال ۱۳۸۷ توسط شرکت توانیر ثبت شد و در سال ۱۳۹۷ نیز قرارداد تضمینی ۲۰ ساله‌ای با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) منعقد کرد.

زمانی با بیان اینکه منجیل اولین نیروگاه بادی کشور است که در بازار سرمایه عرضه خواهد شد، گفت: توان نیروگاه منجیل تا ۹۲.۲ مگاوات افزایش داشته است. ظرفیت شرکت در سال ۱۴۰۳ به ۸۳ مگاوات رسید که این میزان از زمان خصوصی‌سازی تاکنون حدود ۲ برابر رشد را نشان می‌دهد.

مدیرعامل نیروگاه منجیل در خصوص برنامه‌های آتی این شرکت تصریح کرد: برنامه مدون ما این است که تا سال ۱۴۰۷، ظرفیت تولید برق این مجموعه را به ۱۴۰ مگاوات افزایش دهیم.

او در بخش دیگری از این نشست به ویژگی‌های جغرافیایی منطقه اشاره کرد و افزود: متوسط سرعت باد در این منطقه ۸.۵ متر بر ثانیه است. با توجه به اینکه تولید انرژی با توان ۳ با سرعت باد ارتباط مستقیم دارد، پتانسیل بسیار بالایی در این حوزه وجود دارد.

زمانی خاطرنشان کرد: در صورتی که توربین‌هایی با ارتفاع بیشتر یعنی از ۸۰ تا ۱۲۰ متر تولید و نصب شود، با توجه به افزایش سرعت باد در ارتفاعات بالاتر، امکان بهره‌وری قابل توجهی در تولید برق فراهم خواهد شد که این موضوع در برنامه‌های توسعه‌ای شرکت مدنظر قرار دارد.

او در نهایت گفت: مجموع ۳۷۶ مگاوات نیروگاه بادی در کشور داریم که نزدیک به ۳۰ درصد آن متعلق به نیروگاه بادی منجیل است.

در ادامه نشست ویژه عرضه اولیه نیروگاه منجیل، عباس‌‌پور ارزش‌گذار این مجموعه با تشریح جزئیات مالی و عملیاتی اظهار کرد: شرکت منجیل اولین تولیدکننده برق بادی کشور است و آخرین سرمایه آن حدوداً ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که سال مالی آن نیز به پایان آذرماه هر سال ختم می‌شود.

ارزش‌گذار پروژه در خصوص ظرفیت‌های تولیدی این نیروگاه گفت: این شرکت به طور عمده در چهار سایت «سیاه‌پوش»، «رودبار»، «منجیل» و «هرزویل» گسترش پیدا کرده است. در سایت سیاه‌پوش که از مهم‌ترین سایت‌های شرکت است، تمام توربین‌ها ۶۶۰ کیلوواتی هستند. سایت رودبار دارای توربین‌های ۵۵۰ کیلوواتی و سایت هرزویل نیز دارای توربین‌های ۶۶۰ کیلوواتی است. همچنین سایت منجیل به عنوان یکی از بااهمیت‌ترین بخش‌ها، ترکیبی از توربین‌های ۶۶۰، ۵۵۰ و ۳۰۰ کیلوواتی را در اختیار دارد که در مجموع، سیاه‌پوش، منجیل و رودبار بیشترین سهم را در نمودار ظرفیت شرکت دارا هستند.

او تصریح کرد: ظرفیت اسمی کل شرکت در صورت فعالیت تمام توربین‌ها تقریباً ۹۲ مگاوات ساعت است، اما در حال حاضر ظرفیت عملیاتی مجموعه در حدود ۸۵ مگاوات ساعت قرار دارد.

ارزش‌گذار شرکت برق سبز منجیل با بررسی روند تولید در سنوات گذشته خاطرنشان کرد: میزان تولید از ۱۳۵ هزار مگاوات ساعت در سال ۹۷ به ۲۱۲ هزار مگاوات ساعت در سال ۱۴۰۳ رسید که بیشترین مقدار تولید چند سال اخیر بوده است. البته این میزان در سال ۱۴۰۴ به ۱۷۵ هزار مگاوات ساعت رسید، اما به طور میانگین تولید سالانه شرکت در این بازه حدود ۱۸۰ هزار مگاوات ساعت بوده است.

او تأکید کرد: علاوه بر شرایط جوی، میزان در دسترس بودن توربین‌ها بر تولید اثرگذار است که با انجام اورهال‌های (تعمیرات اساسی) صورت گرفته، توانستیم روند تولید را به سطح پایداری برسانیم.

او در خصوص مکانیزم فروش برق بیان کرد: قرارداد فروش برق این مجموعه ۲۰ ساله است و برخلاف نیروگاه‌های فسیلی، برق این شرکت با قیمت متفاوتی فروخته می‌شود. قیمت پایه ۳۴۰ تومان در نظر گرفته شده، اما دارای ضریب تعدیل است که تحت تأثیر نرخ یورو محاسبه می‌شود؛ بنابراین تغییرات نرخ یورو می‌تواند درآمد‌ها و سودآوری شرکت را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

برچسب ها: بورس ایران ، فرابورس ایران ، تجدیدپذیر
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