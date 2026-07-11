باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس گفت: پس از برگزاری باشکوه آیین تشییع پیکر مطهر امام شهید در تهران، قم و عراق و حضور خیل عظیم و میلیونی مشتاقان در این مراسم، آخرین حلقه از وداع با آن امام همام، در مشهد مقدس رقم خورد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اظهار کرد: در این آیین، شور و حماسه‌ای بی‌نظیر از سوی مردم مؤمن این خطه، استان‌های همجوار و حتی کشورهای شرقی ایران اسلامی پدید آمد که نه‌تنها در تاریخ مشهد بی‌سابقه بود، بلکه به نظر می‌رسد تکرار آن در آینده‌ای نزدیک نیز میسّر نباشد.

این نماینده مجلس می‌گوید با وجود گرمای طاقت‌فرسای داغ‌ترین روزهای سال، مردم با شوقی وصف‌ناپذیر از ساعات نخست روز در انتظار آغاز مراسم بودند، اما برنامه که مقرر بود صبح برگزار شود، به ساعت ۱۴ سپس ۱۵ بعد از ظهر موکول شد. همچنین بخشی از مسیر، به منظور جبران تأخیر زمانی، توسط بالگرد طی شد و پیکر مطهر به حرم مطهر رضوی منتقل شد. در بلوار امام رضا (علیه‌السلام) جمعیت به‌گونه‌ای متراکم بود که فضایی شگرف آفریده بود. همچنین از صبح، صحن‌های جامع رضوی، پیامبر اعظم (ص) و دیگر صحن‌های حرم مطهر، مملو از جمعیتی انبوه و مشتاق بود که برای اقامه نماز و حضور بر پیکر امام شهید لحظه‌شماری می‌کردند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: این حماسه‌آفرینی پرشور مردم مشهد مقدس، به‌وضوح بیانگر آن است که پایگاه اصلی قیام امام شهید از همین خطه برخاسته بود و پس از سال‌ها مجاهدت، پیکر ایشان به این پایگاه بازگشت. این حضور نشان‌دهنده عشق خالصانه این مردم به انقلاب، تبعیت از راه امام شهید و وفاداری ایشان به ولایت فقیه و رهبری فرزانه جامعه، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (ره) است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس بیان کرد: لازم می‌دانم از عموم مردم عزیز مشهد، استان خراسان رضوی و نیز مهمانانی که از استان‌های همجوار در این شهر حضور یافتند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. همچنین اگر در میان ازدحام جمعیت، نارسایی‌ها یا کمبود امکاناتی موجب آزردگی خاطر میزبانان و مشایعت‌کنندگان پیکر مطهر شده است، اینجانب به‌عنوان نماینده مردم از همه آنان پوزش می‌طلبم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه حضور عظیم مردم در مشهد، قم، تهران و عراق در مراسم تشییع رهبر شهید، چه پیامی برای دشمنان داشت؟، اظهار کرد: بی‌گمان مهم‌ترین رکن انقلاب اسلامی، مردمی بودن آن است. حضور با شکوه مردم در تشییع پیکر امام شهید، عملاً اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی را به جهانیان و به‌ویژه استکبار جهانی به نمایش گذاشت. در حقیقت، جمهوری اسلامی ایران توانست یکی از مردمی‌ترین جلوه‌های خویش را در منطقه به منصه ظهور برساند و این حضور میلیونی، پایه‌های جبهه مقاومت را در مقابل استکبار جهانی استحکام بخشید. این رویداد عظیم، عامل اقتدار هم برای جمهوری اسلامی، هم برای جبهه مقاومت و هم برای دنیای اسلام در رویارویی با استکبار جهانی و اذناب منطقه‌ای آن به‌ویژه رژیم غاصب صهیونیستی شد.

حجت‌الاسلام اخلاقی امیری گفت: سال‌هاست که دشمنان با هجمه سنگین تبلیغاتی و از طریق شبکه‌های گوناگون می‌کوشند حقایق را وارونه جلوه دهند، اما آنچه در ایران اسلامی و عراق رخ داد بی‌گمان اگر پیکر مطهر به یمن، لبنان، پاکستان، افغانستان یا هر کشور دیگری نیز انتقال می‌یافت، همین شور و شوق تکرار می‌شد لذا این تشییع باشکوه ثابت کرد که تمام تلاش استکبار جهانی برای مقابله با اسلام و انقلاب اسلامی، بی‌نتیجه مانده است و افکار عمومی جهان، همواره با راه و اندیشه امام شهید که مبارزه با ظلم و استکبار است، همراه و همدل خواهد بود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: درباره رواق دارالذکر که پیکر مطهر رهبر انقلاب در آنجا به خاک سپرده شد، باید گفت که آیین خاکسپاری به‌دلیل تراکم بی‌سابقه جمعیت، بسیار طول کشید و در نهایت، حدود ساعت ۰۱:۲۰ دقیقه بامداد، پیکر مطهر در این رواق، در جوار ضریح مطهر حضرت علی بن موسی الرضا (علیه‌السلام) آرام گرفت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اظهار کرد: برای زائرانی که از بیرون مشهد یا از ورودی صحن آزادی به سمت ضریح متحرک مشرف می‌شوند، امکان رویت مزار شهید فراهم است و برنامه‌ریزی‌هایی در دست انجام است تا به زودی، هم برادران و هم خواهران بتوانند برای زیارت حضور یابند. ان‌شاءالله با آماده‌سازی نهایی، مردم می‌توانند در حرم مطهر رضوی، در کنار ضریح مبارک و نیز مزار رهبر شهید، به زیارت بپردازند.

این نماینده مجلس می‌گوید در مراسم تدفین، تنها اعضای خانواده معظم ایشان حضور داشتند البته طواف توسط خدام حرم مطهر رضوی انجام شد و پیکرها به رواق دارالذکر منتقل شدند و در آنجا افراد خاصی به خانواده کمک کردند و مراسم تدفین انجام شد.

حجت‌الاسلام اخلاقی امیری در پایان درباره برگزاری صحن علنی مجلس در این هفته اظهار کرد: تاکنون تاریخ دقیقی برای برگزاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام نشده است؛ هرچند احتمال برگزاری آن در روز سه‌شنبه مطرح است.