باشگاه خبرنگاران جوان - علینقی طبیبلقمانی در بازدید از طرحها و پروژههای عمرانی و مسکن روستایی در روستاهای شهرستان شیراز، بر تسریع در اجرای طرحهای توسعهای، بهسازی معابر و مقاومسازی واحدهای مسکونی تأکید کرد و از آغاز بازسازی ۱۲ هزار و ۶۰۰ واحد مسکن روستایی در سطح استان از ابتدای سال ۱۴۰۴ خبر داد.
در این بازدید، محسن ابراهیمی، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شیراز، به همراه کارشناسان این نهاد، گزارشی از روند اجرای پروژههای عمرانی، طرحهای بهسازی معابر، مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی، وضعیت اجرای طرحهای هادی و سایر برنامههای در دست اجرا ارائه کرد و مسائل، نیازها و چالشهای موجود مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس در حاشیه این بازدید با بیان اینکه بنیاد مسکن به عنوان متولی اصلی توسعه کالبدی روستاها نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار روستایی ایفا میکند، اظهار داشت: اجرای طرحهای هادی، بهسازی و ساماندهی معابر، مقاومسازی مسکن روستایی، توسعه زیرساختهای عمرانی و ارتقای کیفیت سکونت در روستاها، علاوه بر افزایش ایمنی و رفاه روستاییان، زمینه ماندگاری جمعیت در روستاها، جلوگیری از مهاجرت به شهرها و تقویت رونق اقتصادی و اجتماعی این مناطق را فراهم کرده است.
لقمانی افزود: از دیگر خدمات مهم بنیاد مسکن در روستاها میتوان به اعطای تسهیلات کمبهره برای ساخت و مقاومسازی واحدهای مسکونی، پرداخت کمکهای بلاعوض به خانوارهای مشمول، صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی و اجرای طرحهای حمایتی ویژه اقشار کمدرآمد اشاره کرد؛ خدماتی که نقش مؤثری در افزایش امنیت سکونتی، تثبیت مالکیت و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دارد.
او با اشاره به کارنامه یکساله بنیاد مسکن در استان فارس گفت: از ابتدای فروردینماه ۱۴۰۴، بازسازی و ساخت حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ واحد مسکن روستایی در سطح استان آغاز شده که برای آن بالغ بر ۴.۸ همت منابع بانکی تخصیص یافته است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس ادامه داد: در بخش مسکن شهری و شهرهای کوچک نیز ۲۶ هزار و ۷۰۰ واحد در قالب نهضت ملی مسکن در حال احداث است که ۵ هزار و ۶۰۰ واحد از این تعداد در بازه یکساله به بهرهبرداری رسیده و ۵.۹ همت منابع بانکی نیز به این بخش اختصاص یافته است.
لقمانی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات عمرانی در روستاهای استان اشاره کرد و افزود: در یکهزار و ۲۶۰ روستا عملیات بهسازی و اجرای طرح هادی انجام شده است. از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار دارای دهیاری در استان فارس، بیش از نیمی از آنها تحت پوشش عملیات عمرانی بنیاد مسکن قرار گرفتهاند.
او در پایان بر تسریع در اجرای پروژههای عمرانی، استفاده بهینه از ظرفیت اعتبارات، ارتقای کیفیت خدماترسانی و تداوم برنامههای توسعهای در روستاهای شهرستان شیراز تأکید کرد.
واگذاری ۲۵۰ قطعه زمین نهضت ملی مسکن در پاسارگاد
آیین قرعهکشی واگذاری ۲۵۰ قطعه زمین در قالب فاز دوم طرح نهضت ملی مسکن با حضور مسئولان شهرستان پاسارگاد جمعی از متقاضیان و نمایندگان آنان برگزار شد.
در این مراسم، ۲۵۰ قطعه زمین به صورت تکواحدی ویلایی و از طریق قرعهکشی به متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافت؛ اقدامی که در راستای اجرای سیاستهای دولت برای تأمین مسکن و پاسخگویی به بخشی از مطالبات متقاضیان شهرستان پاسارگاد انجام شد.
محمد جواد آرایش مدیر بنیاد مسکن شهرستان پاسارگاد در حاشیه این مراسم با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی توسعه و عمران روستاها، همواره تأمین مسکن مناسب برای اقشار کمدرآمد، واگذاری زمین برای ساخت مسکن روستایی و فراهم کردن بستر خانهدار شدن خانوارهای واجد شرایط را از مهمترین مأموریتهای خود میداند اظهار داشت: اجرای این طرحها علاوه بر تأمین سرپناه، نقش مؤثری در ایجاد انگیزه برای ماندگاری جمعیت در روستاها، جلوگیری از مهاجرت به شهرها و تحقق توسعه متوازن مناطق روستایی دارد.
آرایش در ادامه افزود: از سوی دیگر، بنیاد مسکن با اجرای طرحهای مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی، بهسازی و آسفالت معابر، اجرای طرحهای هادی و توسعه زیرساختهای روستایی، سهم مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و شتاببخشی به روند توسعه پایدار روستاها ایفا میکند.
او گفت: واگذاری این ۲۵۰ قطعه زمین در شهرستان پاسارگاد نیز در همین چارچوب و با هدف حمایت از خانوادههای واجد شرایط، تقویت سکونت در روستاها و تحقق اهداف نهضت ملی مسکن انجام شده است؛ طرحی که میتواند زمینهساز افزایش امید، رونق ساختوساز و پویایی بیشتر در مناطق روستایی شهرستان باشد.
آرایش مدیر بنیاد مسکن پاسارگاد با اشاره به نقش بنیاد در تأمین مسکن اقشار کمدرآمد و توسعه سکونتگاههای روستایی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۳۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات کمیته برنامهریزی شهرستان برای بهسازی ۱۸ روستای پاسارگاد اختصاص یافت.
آرایش افزود: پروژه بند «الف» در دو روستا اجرا شده و بازنگری طرح هادی سه روستا و همچنین پیگیری تصویب یک طرح گردشگری نیز در دستور کار قرار گرفت.
منبع: بنیاد مسکن فارس