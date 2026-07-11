باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - خوزستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید محصولات کشاورزی ایران، سال‌هاست با چالش‌های ناشی از کاهش منابع آبی، خشکسالی‌های پیاپی و افزایش نیاز به مدیریت مصرف آب روبه‌رو است. در همین راستا، سازمان جهاد کشاورزی استان اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های تحول‌آفرین را در دستور کار قرار داده تا ضمن حفظ جایگاه تولیدی خوزستان، مصرف آب در بخش کشاورزی نیز به شکل محسوسی کاهش یابد.

جواد سلطانی کاظمی، مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار ما ، با تشریح برنامه‌های این سازمان اظهار کرد: هدف ما رسیدن به توسعه پایدار در بخش کشاورزی است و تمام اقدامات در راستای افزایش بهره‌وری، حفاظت از منابع آب و اصلاح الگوی کشت طراحی و اجرا می‌شود.

وی با اشاره به نتایج اجرای طرح‌های تحقیقاتی در کشت برنج افزود: با همکاری مراکز تحقیقاتی و متخصصان حوزه کشاورزی، روش خشکه‌کاری در مزارع برنج اجرایی شده است؛ روشی که توانسته میزان مصرف آب را به حدود ۲۲ هزار مترمکعب در هکتار کاهش دهد. این میزان در مقایسه با شیوه‌های سنتی، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب را به همراه داشته و گامی مهم در مسیر سازگاری کشاورزی با کم‌آبی محسوب می‌شود.

مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تأکید کرد که این دستاورد تنها بخشی از برنامه‌های مدیریت منابع آب در استان است و همزمان طرح‌های متعددی برای افزایش بهره‌وری و کاهش فشار بر منابع آبی در حال اجراست.

به گفته سلطانی کاظمی، توسعه روش‌های مکانیزه نشاکاری، بهینه‌سازی زمان کاشت محصولات کشاورزی، توسعه فعالیت‌های شیلات با استفاده از آب‌های نامتعارف و همچنین تغییر الگوی کشت از نیشکر به چغندر قند پاییزه، از مهم‌ترین محور‌های این برنامه‌ها به شمار می‌روند.

وی افزود: اجرای این سیاست‌ها علاوه بر صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب، موجب افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای کیفیت محصولات و پایداری تولید در بخش کشاورزی خواهد شد.

مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر اینکه آینده کشاورزی بدون مدیریت علمی منابع آب امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: همراهی کشاورزان، بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی و توسعه فناوری‌های نوین، سه رکن اصلی موفقیت در اجرای الگوی جدید کشت هستند و سازمان جهاد کشاورزی با تمام ظرفیت برای تحقق این اهداف تلاش خواهد کرد.

کارشناسان معتقدند اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع آبی، الگوی موفقی برای سایر استان‌های کشور نیز باشد؛ الگویی که در آن افزایش تولید، حفظ امنیت غذایی و صیانت از منابع طبیعی به‌صورت همزمان دنبال می‌شود.