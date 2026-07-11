رزمندگان موشکی سپاه به زبان عربی از مردم عراق بابت تشییع تاریخی امام شهید تشکر کردند.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0632\u0645\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0639\u0631\u0628\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0628\u0627\u0628\u062a \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062a\u0634\u06a9\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.