رزمندگان موشکی سپاه به زبان عربی از مردم عراق بابت تشییع تاریخی امام شهید تشکر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رزمندگان موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به زبان عربی از مردم عراق بابت تشییع تاریخی امام شهید تشکر کردند.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، موشک سپاه
خبرهای مرتبط
سردار کرمی: سپاه و ارتش نگذاشتند تروریست‌ها قدم از قدم بردارند
تشییع و وداع میلیونی ملت ایران و عراق تمایز حکمرانی اسلامی با سایر مکاتب حکمرانی را آشکار ساخت
مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا و پایگاه هوایی الازرق اردن با ۱۰ فروند موشک بالستیک در هم کوبیده شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس: تردد از تنگه هرمز امکان‌پذیر نیست
پزشکیان در پیامی درگذشت امیر پیشین قطر را تسلیت گفت
تاکید رئیس جمهور بر تقویت تاب‌آوری ملی و مشارکت عمومی در تداوم اداره کشور
تأکید عراقچی بر استمرار حمایت ایران از مردم و تمامیت ارضی لبنان
لاریجانی: پایگاه‌های ناتو در صورت اقدام علیه ایران، هدف مشروع خواهند بود
تصویب حمایت از کسب و کار‌های آسیب‌دیده از جنگ و برخی معافیت‌های گمرکی
سازمان انرژی اتمی ایران: ادعای حمله به نیروگاه بوشهر صحت ندارد
آخرین اخبار
لاریجانی: پایگاه‌های ناتو در صورت اقدام علیه ایران، هدف مشروع خواهند بود
سازمان انرژی اتمی ایران: ادعای حمله به نیروگاه بوشهر صحت ندارد
تصویب حمایت از کسب و کار‌های آسیب‌دیده از جنگ و برخی معافیت‌های گمرکی
تاکید رئیس جمهور بر تقویت تاب‌آوری ملی و مشارکت عمومی در تداوم اداره کشور
تأکید عراقچی بر استمرار حمایت ایران از مردم و تمامیت ارضی لبنان
پزشکیان در پیامی درگذشت امیر پیشین قطر را تسلیت گفت
نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس: تردد از تنگه هرمز امکان‌پذیر نیست
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت امیر سابق قطر
پیام تبریک پزشکیان به تیم ملی المپیاد فیزیک
سرلشکر صفوی: دشمن نتوانست توان دفاعی ایران را ضعیف کند
بیش از ۴۱ درصد متقاضیان واجد شرایط، در صف وام ازدواج هستند
کاخ سفید دیگر برای ترامپ امن نخواهد بود!
پیام مشترک تهران و اسلام‌آباد؛ خویشتنداری و گفت‌و‌گو راه ثبات منطقه
دومین روز انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در شهرستان پاکدشت
برگزاری مراسم بزرگداشت «قائد شهید امت» از سوی رهبر انقلاب
توضیحات سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر عراقچی به عمان در روز شنبه
بازآفرینی میراث رهبر شهید در قالب رسانه‌های نوین برای نسل Z
قالیباف: دوران توافقات یک‌طرفه تمام شده است
روایتی از یک پدرکشتگی
سپاه: سکوهای سوخت‌گیری ناوهای هواپیمابر آمریکایی درهم کوبیده شد
دومین شناور متخلف در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه +فیلم
سپاه: مرکز فرماندهی و کنترل و آشیانه‌های پهپادهای MQ9 آمریکا در اردن منهدم شد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یک‌شنبه ۲۱ تیر
حمله ارتش تروریستی آمریکا به چند نقطه در جنوب ایران