باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - مهران قربانی معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری امروز خود با اشاره به اینکه مسئولیت کارگروه زیرساخت و امور حملونقل برونشهری این مراسم از سوی دولت به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده بود، اظهار کرد: همانگونه که پیش از اجرای طرح اعلام کرده بودیم، کشور در آستانه یکی از بزرگترین و پیچیدهترین عملیاتهای حملونقل تاریخ خود قرار داشت؛ عملیاتی که به دلیل تمرکز جمعیت در تهران، قم و مشهد، فشردگی زمانی، شرایط خاص آبوهوایی و حساسیت اجتماعی، با بسیاری از عملیاتهای گذشته قابل مقایسه نبود.
وی افزود: در وزارت راه و شهرسازی، با هدایت وزیر راه و شهرسازی و هماهنگی کامل با دستگاههای اجرایی، برنامهریزی گستردهای برای بسیج حداکثری ظرفیتهای حملونقل جادهای، ریلی و هوایی انجام شد و در نتیجه این هماهنگیها، خدمات حملونقلی بدون اختلال جدی به مردم ارائه شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جلسات متعددی در سطوح مختلف از ستاد ملی به ریاست معاون اول رئیسجمهور تا نشستهای تخصصی سازمانهای حملونقلی برگزار شد، گفت: هماهنگی میان وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط، نقش مهمی در موفقیت این عملیات ملی داشت.
قربانی با بیان اینکه «حملونقل برونشهری ایران برای این مراسم سنگ تمام گذاشت»، تصریح کرد: این عبارت صرفاً یک شعار نیست، بلکه توصیف واقعیتی است که در جادهها، خطوط ریلی، فرودگاهها، پایانهها و در میدان خدمترسانی هزاران نفر از فعالان بخش حملونقل به نمایش درآمد.
وی درباره عملکرد بخش جادهای گفت: تمامی ظرفیت عملیاتی حدود هفت هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان اتوبوسی کشور برای اجرای این طرح به کار گرفته شد که حدود چهار هزار دستگاه بهصورت کاروانی و سایر ناوگان در قالب سرویسهای بینپایانهای، جابهجایی مسافران به تهران، قم و مشهد را بر عهده داشتند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در بخش ریلی نیز حدود ۷۰ درصد ظرفیت حملونقل مسافری کشور به محورهای تهران، قم و مشهد اختصاص یافت و قطارهای فوقالعاده برای پاسخگویی به تقاضای سفر وارد مدار شدند.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در بخش هوایی اظهار کرد: با وجود خسارات واردشده به برخی زیرساختهای فرودگاهی و ناوگان در جریان جنگ رمضان، تمامی خدمات پروازی داخلی و خدمات مربوط به میهمانان و هیأتهای خارجی با آمادگی کامل ارائه شد و فرودگاهها، شرکت فرودگاهها و سازمان هواپیمایی کشوری خدمات فرودگاهی، تشریفاتی، ناوبری و خدمات ویژه را به شکل مطلوب ارائه کردند.
قربانی یکی از مهمترین جلوههای این عملیات را نمایش تابآوری شبکه حملونقل کشور دانست و گفت: پس از حمله دشمن به یکی از مهمترین کریدورهای ریلی تهران ـ مشهد، تیمهای عملیاتی راهآهن بلافاصله در محل حاضر شدند و همزمان با آغاز عملیات بازسازی، با همکاری بخش جادهای، مسافران قطارهای متوقفشده از طریق ناوگان جادهای به ایستگاههای بعدی و مقصد منتقل شدند.
وی ادامه داد: خوشبختانه تنها حدود ۱۵ ساعت پس از حادثه، یکی از خطوط ریلی بازسازی و بهرهبرداری شد و حرکت قطارها در این مسیر از سر گرفته شد که این اقدام، نمادی از آمادگی عملیاتی و تابآوری زیرساختهای حملونقل کشور بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: موفقیت این طرح پیش از هر چیز متعلق به مردم، رانندگان، مالکان ناوگان، شرکتهای حملونقلی، کارکنان راهآهن، خلبانان، خدمه پروازی، کارکنان پایانهها، نیروهای فنی و پشتیبانی و همه فعالان حوزه حملونقل است که با ایثار، انضباط و مسئولیتپذیری، بار اصلی این عملیات را بر دوش کشیدند.
قربانی با اشاره به اینکه رسانهها در مدیریت افکار عمومی، اطلاعرسانی بهموقع و هدایت سفرها نقش تعیینکنندهای ایفا کردند، افزود: اطلاعرسانی دقیق درباره زمانهای مناسب سفر، وضعیت محورهای مواصلاتی و توصیه های ایمنی، سهم مهمی در مدیریت مناسب سفرها و جلوگیری از ازدحام داشت.
وی یکی از مهمترین دستاوردهای این عملیات را حفظ ایمنی سفرها عنوان کرد و گفت: با وجود حجم بالای جابهجایی، تراکم سفرها و شرایط سخت آبوهوایی، خوشبختانه در طول اجرای طرح هیچ سانحه و تصادف جدی گزارش نشد که حاصل برنامهریزی دقیق، آمادهسازی ناوگان، حضور مؤثر پلیس راه، دستگاههای امدادی، همکاری رانندگان و همراهی مردم بود.