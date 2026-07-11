باشگاه خبرنگاران جوان - محمد فرخزاده، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز، از اعزام گسترده ناوگان اتوبوسرانی شیراز برای خدمترسانی به زائران و عزاداران در مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر حضرت آیتالله العظمی امام سیدعلی حسینی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) خبر داد.
او با گرامیداشت یاد و مجاهدتهای قائد شهید امت اظهار کرد: در راستای انجام رسالت خدمترسانی به مردم و با هماهنگیهای صورتگرفته، سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری شیراز با تمام ظرفیت عملیاتی خود در این مأموریت ملی و انقلابی مشارکت کرده است.
فرخزاده افزود: در این راستا ۱۵۰ دستگاه اتوبوس به همراه ۲۰ نفر از نیروهای پشتیبانی و فنی، چهار دستگاه خودروی گشت و یک دستگاه خودروی خدمات سیار به شهر مقدس قم اعزام شدند تا عملیات جابهجایی زائران و عزاداران را در مسیر مسجد مقدس جمکران تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به بهترین شکل ممکن انجام دهند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به تلاش شبانهروزی رانندگان و نیروهای عملیاتی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون ۵۰۰ هزار نفر سفر توسط ناوگان اتوبوسرانی شیراز در این مأموریت به ثبت رسیده که نشاندهنده حجم گسترده خدماترسانی و آمادگی کامل مجموعه حملونقل عمومی شهرداری شیراز برای پشتیبانی از این رویداد بزرگ ملی و مذهبی است.
او همچنین ضمن قدردانی از تمامی رانندگان، کارکنان و نیروهای پشتیبانی حاضر در این مأموریت، تأکید کرد: مجموعه مدیریت شهری شیراز با تمام توان و امکانات در کنار مردم عزیز ایران اسلامی ایستاده و خدمترسانی به زائران و عزاداران را افتخاری بزرگ برای خود میداند.
منبع: شهرداری شیراز