باشگاه خبرنگاران جوان - امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشوی ایران، در حاشیه چهارمین دوره جام جهانی ووشو تالو در شهر هایکو چین، با انجام دو دیدار مهم، زمینههای همکاری مشترک با دانشگاه ورزش پکن (BSU) و فدراسیون جهانی ووشو را در حوزههای فناوری، هوش مصنوعی، آموزش، استعدادیابی و حکمرانی ورزشی بررسی کرد.
به گزارش روابطعمومی فدراسیون ووشو، امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشوی ایران در حاشیه چهارمین دوره جام جهانی ووشو تالو در شهر هایکو چین، دیدارهای مهمی با مسئولان ارشد دانشگاه ورزش پکن و فدراسیون جهانی ووشو داشت.
صدیقی به دعوت دانشگاه ورزش پکن، با دکتر ژو چیدی قائممقام دانشگاه، هان چیان رئیس دانشکده ووشو و معاون امور بینالملل این دانشگاه دیدار و گفتوگو کرد. وی در جریان این بازدید از مرکز علوم ورزشی، مرکز تحقیقات و هوش مصنوعی، آزمایشگاههای بیومکانیک، سالنهای تخصصی تمرین تیمهای ملی و موزه افتخارات دانشگاه دیدن کرد و در سالن تمرین دانشکده ووشو، تمرینات جمعی از قهرمانان بینالمللی ووشو چین را از نزدیک زیرنظر گرفت.
مسئولان دانشگاه درباره فعالیتهای این نهاد در تربیت متخصصان، مدیران و ورزشکاران قهرمان توضیحاتی ارائه دادند. رئیس فدراسیون ووشوی ایران نیز گزارشی از فعالیتها و برنامههای فدراسیون بهویژه در ابعاد فناوری، نوآوری و استفاده از هوش مصنوعی ارائه کرد. طرف چینی ضمن تمجید از قدرت بینظیر ووشوی ایران در جهان و فعالیتهای قهرمانی، همگانی و فناورانه فدراسیون، ابراز علاقه جدی برای گسترش همکاریهای مشترک داشت. پیشنهاد همکاری از سوی صدیقی با استقبال مواجه شد و مقرر گردید در آیندهای نزدیک تفاهمنامه همکاری در ابعاد تمرینی و آموزشی به امضای طرفین برسد.
دانشگاه ورزش پکن که از سال ۱۹۵۳ تأسیس شده و از ۱۹۵۶ دانشکده ووشو را در ساختار خود جای داده، زیرنظر نهادهای عالی ورزشی چین فعالیت میکند و بخش اعظم مربیان، مدیران، پژوهشگران و قهرمانان ملی و بینالمللی چین از این دانشگاه فارغالتحصیل شدهاند. این دانشگاه افزون بر ووشو، تقریباً تمام رشتههای اصلی المپیک تابستانی را پوشش میدهد و دانشجویان و اساتید آن تاکنون نزدیک به ۱۰۰ مدال طلای المپیک و بیش از ۲۰۰ مدال قهرمانی جهان و آسیا کسب کردهاند.
در دیداری جداگانه، صدیقی با یوپینگ ژانگ دبیرکل فدراسیون جهانی، لیلی فانگ معاون دبیرکل و مدیر اداری، و سالی وانگ مدیر امور فدراسیونهای عضو دیدار کرد. یوپینگ ژانگ با تأکید بر جایگاه برجسته ووشوی ایران، عملکرد این فدراسیون را در سالهای گذشته ستود و ایران را یکی از قدرتهای برتر جهان در این رشته توصیف کرد.
رئیس فدراسیون ایران گزارشی از فعالیتها در حوزههای قهرمانی، آموزش، برنامهریزی راهبردی برای توسعه همگانی و بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی ارائه داد. همچنین برنامههای ایران برای دستیابی به توسعه پایدار با تأکید بر استعدادیابی و معرفی پلتفرم ملی استعدادیابی ووشوی ایران، با استقبال مدیران جهانی همراه شد.
صدیقی در این نشست پیشنهاد تأسیس کمیته «مراقبت و محافظت از کودکان و زنان» در فدراسیون جهانی ووشو را مطرح کرد که با توجه به اهمیت حمایت از ورزشکاران خردسال در رشتههای رزمی و همسویی با رویکردهای جدید کمیته بینالمللی المپیک، مورد توجه قرار گرفت.
یوپینگ ژانگ از تجربیات ایران در زمینه توسعه آموزش و برگزاری رویدادهای بینالمللی استقبال کرد و بر استفاده بیشتر از ظرفیتهای فدراسیون ایران تأکید داشت. بر اساس توافق طرفین، مقرر شد پیشنهادها در نشست هیئترئیسه فدراسیون جهانی بررسی شود.
در این نشست، نظام حکمرانی فدراسیون ووشوی ایران بهعنوان الگویی موفق و کارآمد ارزیابی شد و بر بهرهگیری از تجربیات ایران برای سایر فدراسیونهای عضو تأکید گردید. همچنین پیشنهاد برگزاری سمینارهای آموزشی مشترک با هدف انتقال دانش و تبادل تجربیات میان کشورهای عضو با استقبال مواجه شد و قرار شد پیش از مجمع عمومی فدراسیون جهانی، نشستهای آموزشی و کارگروههای تخصصی برای اعضا برگزار شود.