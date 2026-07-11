شاغلام آقایی با دوچرخه به قله ۳۵۷۰ متری سهند در مراغه صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - شاغلام آقایی برای رسیدن به قله کوه سهند در مراغه از شهر هشترود تا پای کوه رکاب زد.

این دوچرخه سوار پس از ۱۰ ساعت رکاب زدن و رسیدن به پای کوه دوچرخه را بر روی دوش تا قله حمل کرد.

آقایی گفت: برای انجام این حرکت ورزشی ۶ ساعت در مسیر آسفالت و ۴ ساعت در مسیر خاکی رکاب زده است.

وی افزود: این حرکت ورزشی را با شعار ایران جوان انجام داده است.

پیش از این نیز چندین نفر از جمله یک دوچرخه سوار هفتاد و پنج ساله مراغه‌ای به نام اسماعیل خداوردی زاده به این روش موفق به صعود قله سهند شدند.