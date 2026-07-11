باشگاه خبرنگاران جوان - مریم هاشمی کازرونی سرپرست بیمارستان شهدای سلامت از انجام موفقیتآمیز یک عمل جراحی نادر تومور در ناحیه قاعده جمجمه در این بیمارستان خبر داد.
او گفت: بیمار خانم ۶۳ ساله با شکایت از کاهش تدریجی بینایی به این بیمارستان مراجعه کرد که پس از انجام بررسیها و تصویربرداریهای لازم، مشخص شد به یک تومور نادر در مجاورت عصب بینایی و ناحیه قاعده جمجمه مبتلا است.
کازرونی با بیان اینکه این بیمار پس از بررسیهای تخصصی توسط دکتر «فریبرز غفارپسند» جراح مغز و اعصاب بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت، افزود: این عمل جراحی با همکاری تیم جراحی مغز و اعصاب، متخصص بیهوشی و تیم اتاق عمل بیمارستان با موفقیت انجام شد.
فریبرز غفارپسند در ادامه افزود: با توجه به قرار گرفتن توده در مجاورت عصب بینایی، شریان اصلی مغز (کاروتید) و سایر ساختارهای حیاتی مغز، این جراحی از پیچیدگی و حساسیت بسیار بالایی برخوردار بود. خوشبختانه پس از انجام عمل، وضعیت عمومی بیمار مطلوب است و بینایی او نیز بازگشته است.
او در پایان افزود: انجام اینگونه عمل جراحی نادر در بیمارستان شهدای سلامت نیریز، علاوه بر کاهش نیاز بیماران به اعزام به مراکز درمانی استان، نشاندهنده توانمندی علمی و تخصصی پزشکان و تیم درمان این مرکز درمانی در ارائه خدمات تخصصی به بیماران است.
منبع: علوم پزشکی شیراز