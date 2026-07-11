باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صدای انفجارهای شنیده‌شده امروز (شنبه ۲۰ تیرماه) در منطقه پاکدشت ورامین، ناشی از عملیات فنی و کنترل‌شده تیم‌های تخصصی چک و خنثی برای انهدام مهمات عمل‌نکرده به‌جامانده از تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی است.

در این اطلاعیه آمده است: عملیات ایمن‌سازی تا حدود ساعت ۱۵ ادامه خواهد داشت و در جریان آن، احتمال شنیده شدن چند صدای انفجار دیگر نیز وجود دارد.

روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند و اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.