روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران اعلام کرد: عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در منطقه پاکدشت ورامین تا حدود ساعت ۱۵ ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صدای انفجارهای شنیده‌شده امروز (شنبه ۲۰ تیرماه) در منطقه پاکدشت ورامین، ناشی از عملیات فنی و کنترل‌شده تیم‌های تخصصی چک و خنثی برای انهدام مهمات عمل‌نکرده به‌جامانده از تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی است.

در این اطلاعیه آمده است: عملیات ایمن‌سازی تا حدود ساعت ۱۵ ادامه خواهد داشت و در جریان آن، احتمال شنیده شدن چند صدای انفجار دیگر نیز وجود دارد.

روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند و اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.

برچسب ها: امحا ، مهمات ، سپاه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۲۰ تير ۱۴۰۵
همینها باعث ایجاد زمین لرزه میشه
۳
۱
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