رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت:هیچ هواپیما و یا بوئینگی به ناوگان هوایی کشور از سوی کشور عربستان تحویل داده نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره قیمت نهایی بلیت‌های اربعین اظهار داشت: ما در حال رایزنی و تعامل مداوم با شرکت‌های هواپیمایی هستیم و به محض رسیدن به نتیجه نهایی و جمع‌بندی دقیق، قیمت‌ها را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

وی در خصوص عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری بلیت هواپیما افزود: قیمت نهایی بلیت تابع متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز و نرخ سوخت است. سازمان هواپیمایی در تلاش است با هماهنگی و جمع‌بندی با شرکت‌های هواپیمایی، تعادلی منطقی برای نرخ‌گذاری برقرار کند و به‌زودی نتیجه این توافقات را اعلام خواهیم کرد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه، گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اضافه شدن ۱۰ فروند هواپیمای خریداری شده از عربستان به ناوگان هواپیمایی ماهان را تکذیب کرد و گفت: شرکت‌های خصوصی خود به طور مستقل برای خرید ناوگان هوایی اقدام می‌کنند؛ اما درباره اینکه کدام شرکت اقدام به خرید کرده و اینکه مبدأ این هواپیماها عربستان باشد، باید بگویم خیر؛ این موضوع صحت ندارد و چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی خاطرنشان کرد: برخی ادعاهای رسانه‌ای مبنی بر تحویل بوئینگ از سوی عربستان به ایران نیز فاقد اعتبار است و تأیید نمی‌شود.