باشگاه پرسپولیس قصد دارد ۲ بازیکن استقلال را به خدمت بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از جذب ابوالفضل جلالی بازیکن استقلال توسط پرسپولیس، ۲ بازیکن دیگر هم مورد نظر تارتار سرمربی پرسپولیس قرار دارد. محمد حسین اسلامی و علیرضا کوشکی دو بازیکن استقلال که قراردادشان با این تیم به پایان رسیده از تیم رقیب تهرانی پیشنهاد مالی خوب دارند.

باشگاه پرسپولیس که ابوالفضل جلالی را از استقلال جذب کرده به دنبال جذب این دو بازیکن است و مذاکراتی هم با آنها داشته و منتظر پاسخ است. با توجه به اینکه پنجره استقلال در نقل و انتقالات بسته است و آنها امکان جذب بازیکن جدید را ندارند در صورت جدایی این دو بازیکن با مشکلات فراوانی مواجه خواهند شد.

در حال حاضر منیر الحدادی تمایل دارد به باشگاه طنجه مراکش بپیوندد و از سوی دیگر سهرابیان و غلامی هم از سوی سهراب بختیاری‌زاده کنار گذاشته شده‌اند تا از استقلال جدا شوند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، تیم فوتبال پرسپولیس
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۶:۳۹ ۲۰ تير ۱۴۰۵
زرشک
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