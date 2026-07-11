جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: متعهدین خدمت درآموزش و پرورش می بایست قبل از شروع تعهد خود ،نسبت به ثبت درخواست متعهدین خدمت و طی دوره آموزش رزم مقدماتی از طریق دفاتر پلیس+۱۰ اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین زاهدی در این باره اظهارکرد: متعهدین خدمت آموزش و پرورش می بایست قبل از شروع تعهد خود ، نسبت به ثبت درخواست متعهدین خدمت وطی دوره آموزش رزم مقدماتی از طریق دفاترخدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس+۱۰ ) اقدام کنند .

وی گفت: در راستای اجرای ماده ۷ قانون خدمت وظیفه عمومی، وزارت آموزش وپرورش مکلف است قبل از بکارگیری فارغ التحصیلان تربیت معلم در دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی با هماهنگی های لازم با ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران برای برگزاری دوره های آموزشی رزم مقدماتی در مراکز آموزش سپاه اقدام کند.

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با تاکید بر اینکه متعهدین خدمت آموزش و پرورش که شروع تعهد آنان بعداز سال ۹۳ است، باید نسبت به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی اقدام کنند، افزود: متعهدینی که دارای سابقه خدمتی قبلی به میزان پایان دوره آموزش رزم مقدماتی و یا دوره تکمیلی بسیج (کفایت از آموزش) هستند، باید پس از ثبت درخواست در سامانه وظیفه عمومی ازطریق آموزش و پرورش به سپاه معرفی تا جهت درخواست کارت پایان خدمت آنان اقدام شود.

براساس گزارش پلیس و به گفته وی، متولی اصلی تعیین تکلیف و هماهنگی اجرای تعهد و دوره آموزش این متعهدین با وزارت آموزش وپرورش می باشد لذا هرگونه پیگیری در این خصوص می بایست ازآن طریق مطالبه گردد.