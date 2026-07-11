باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -میر حسن موسوی قائم‌مقام راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری امروز خود با اشاره جزئیات اقدامات این مجموعه در ایام مراسم تشییع رهبر شهید، از بسیج همه ظرفیت‌های ناوگان مسافری کشور، از جمله واگن‌های در آستانه تعمیرات، برای پاسخگویی به تقاضای گسترده مردم خبر داد و اعلام کرد با وجود حمله آمریکایی- صهیونیستی به یکی از پل‌های ریلی در ۱۸ تیرماه، عملیات ترمیم و بازسازی زیرساخت آسیب‌دیده تنها در کمتر از ۱۵ ساعت با تلاش جهادی متخصصان راه‌آهن به پایان رسید و هیچ مسافری از حضور در مراسم تشییع باز نماند.

وی افزود: در جلساتی که با شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری برگزار شد، از آن‌ها خواستیم حداکثر ناوگان مسافری خود، از جمله ناوگانی را که در آستانه تعمیرات سالیانه قرار داشت، در سریع‌ترین زمان ممکن برای جابه‌جایی مسافران در این یک هفته در اختیار راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران قرار دهند که این موضوع عملیاتی شد.

قائم‌مقام راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۶ تیرماه، ۸۰ درصد ظرفیت قطارهای مسافری از ۲۵ شهرستان به مقصد تهران و بالعکس را به مسافران و مشتاقان شرکت در مراسم وداع و تشییع در تهران اختصاص دادیم که خوشبختانه این برنامه به‌طور کامل اجرا شد.

وی افزود: متناسب با تقاضای سفر، به‌صورت لحظه‌به‌لحظه به قطارها واگن اضافه می‌کردیم تا بتوانیم پاسخگوی همه متقاضیانی باشیم که علاقه‌مند بودند با قطار خود را به مراسم تشییع برسانند. همچنین در مسیرهای مختلف منتهی به تهران، قطارهای فوق‌العاده پیش‌بینی و راه‌اندازی شد.

موسوی ادامه داد: از تاریخ ۱۵ تا ۲۰ تیر نیز بار دیگر ۸۰ درصد ظرفیت قطارهای مسافری از ۲۵ شهرستان به مقصد مشهد و بالعکس را در اختیار مشتاقان و مسافرانی قرار دادیم که قصد حضور در مراسم تشییع و تدفین در مشهد مقدس را داشتند.

وی گفت: ظرفیت قطارهای حومه‌ای از ۱۳ تا ۱۵ تیرماه برای شرکت در مراسم وداع و تشییع در تهران، از مبادی حومه و شهرستان‌های نزدیک مانند پرند، پیشوا، ورامین، کرج و هشتگرد، در طول ۲۴ ساعت دو برابر شد و توانستیم انتقال مسافران به تهران و بازگشت آن‌ها به شهرهای مبدأ را با ظرفیت موجود به‌خوبی انجام دهیم.

وی اظهارداشت: همچنین ظرفیت قطارهای حومه‌ای و بین‌شهری به مقصد قم را در تاریخ‌های ۱۵ و ۱۶ تیرماه برای اعزام و بازگشت از قم به تهران افزایش دادیم که این اقدام نیز با استقبال خوبی همراه شد. به هر میزان که تقاضا به ایستگاه راه‌آهن تهران وارد می‌شد، قطارهای فوق‌العاده در این مسیر برای جابه‌جایی مسافران پیش‌بینی و راه‌اندازی می‌شد.

قائم‌مقام راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در تاریخ‌های ۱۷، ۱۸ و ۱۹ تیرماه، قطارهای حومه‌ای را نیز برای مشهد مقدس به‌کار گرفتیم. تمرکز سفر به مشهد در داخل استان خراسان رضوی بیشتر بود. بر همین اساس، چهار ست ریل‌باس و دو ست ترن‌ست برای مشهد مقدس اعزام کردیم تا در ایستگاه‌های سلام، تربت، نیشابور و نقاب نسبت به جابه‌جایی مسافران حومه برای حضور در مراسم تشییع در مشهد مقدس مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: تا بیستم تیر ۲۰ رام قطار مسافری در مسیر تهران به مشهد مقدس و بالعکس راه‌اندازی و در اختیار مسافران قرار داده شد. ستاد برگزاری مراسم نیز در تمام روزها حضور جدی داشت و به‌صورت لحظه‌به‌لحظه و ساعت‌به‌ساعت، حضور و تقاضای مسافران در ایستگاه‌ها، به‌ویژه در سه ایستگاه تهران، قم و مشهد، رصد می‌شد.

وی افزود: هر جا تقاضا فراتر از ظرفیت بلیت‌های فروخته‌شده بود، قطارهای فوق‌العاده و واگن‌های اضافه اختصاص می‌دادیم. خوشبختانه در هیچ روزی از این یک هفته، تقاضای بدون پاسخ و بدون ظرفیت در راه‌آهن نداشتیم و هر آنچه در اختیار داشتیم، برای خدمت به مشتاقان شرکت در مراسم تشییع به‌کار گرفتیم.

موسوی تصریح کرد: در بخش ایمنی، امنیت و جابه‌جایی مسافران نیز همه امور به‌شکل مطلوب، دقیق و درست اجرا شد.

وی گفت: در بامداد ۱۸ تیر، درست زمانی که یکی از قطارهای مسافری ما حامل مشتاقان شرکت در مراسم تشییع به سمت مشهد مقدس در حرکت بود، دسمن صهیونیستی ـ آمریکایی با هدف ایجاد اخلال در حضور مردم در مراسم، حمله وحشیانه‌ای به یکی از پل‌های خط ریلی انجام داد و متأسفانه به این بخش از زیرساخت ریلی آسیب رساند.

وی افزود: همان بامداد، جلسه ستاد بحران در راه‌آهن تشکیل شد و بلافاصله تیم‌های فنی و عملیاتی به محل اعزام شدند تا میزان خسارت و اقدامات لازم برای بازسازی و برقراری مجدد خط را برآورد کنند. همچنین با هماهنگی و همکاری نهادهای مختلف، به‌ویژه سازمان راهداری، پشتیبانی‌های لازم انجام شد و تجهیز کارگاه، اعزام ماشین‌آلات و ارسال قطعات فلزی برای برقراری هرچه سریع‌تر خط راه‌آهن در دستور کار قرار گرفت.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در کمتر از ۱۵ ساعت، یکی از دو خطی که مورد حمله قرار گرفته و آسیب جدی دیده بود، بازسازی شد و قطارها دوباره به مسیر عادی خود بازگشتند.

وی گفت: در مرحله بعد، باید حدود ۳۰ قطار در مسیر مشهد مقدس را مدیریت می‌کردیم. لازم بود برنامه‌ریزی شود تا تا زمان برقراری مجدد خط، مسافران را به‌موقع به مراسم تشییع برسانیم. در این زمینه، با همکاری سازمان راهداری، اتوبوس‌های لازم پیش‌بینی شد. همچنین از مشهد مقدس ریل‌باس و ترن‌ست اعزام کردیم. از این طرف نیز قطارها را تا ایستگاه‌های ابومسلم و نیشابور هدایت کردیم و مسافران از آنجا با اتوبوس به ایستگاه تربت منتقل شدند و سپس با قطارهای پیش‌بینی‌شده به ایستگاه راه‌آهن مشهد رسیدند.

وی افزود: با این هماهنگی، هیچ‌یک از مسافران از حضور در مراسم تشییع بازنماندند و خداوند متعال را شاکریم که همه مسافرانی که در مسیر بودند، با صحت و سلامت کامل به مقصد خود، یعنی شرکت در مراسم تشییع در مشهد مقدس، رسیدند.

موسوی در پایان گفت: پس از ترمیم پل و با تغییراتی که در ساعات حرکت قطارها اعمال شد، همه قطارهایی که از مشهد مقدس به ۲۵ شهر و بالعکس در حال تردد بودند، دوباره در مدار بهره‌برداری قرار گرفتند و هم‌اکنون نیز سیر قطارها در حال انجام است.