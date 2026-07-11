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باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در اطلاعیهای از مهلت زمانی مجدد برای ثبتنام ایجاد سابقه تحصیلی و یا ترمیم نمره خبر داد و تاکید کرد که این مهلت تمدید نخواهد شد.
در اطلاعیه مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش آمده است: متقاضیان شرکت در آزمونهای نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی و یا ترمیم نمره در تیر و مرداد ۱۴۰۵ که موفق به ثبت نام نشدهاند میتوانند از ساعت ۱۱ تا ۱۵ امروز شنبه ۲۰ تیر با مراجعه به سامانه، ثبتنام خود را انجام دهند.
براساس این اطلاعیه، این مهلت زمانی به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.