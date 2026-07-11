باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای از مهلت زمانی مجدد برای ثبت‌نام ایجاد سابقه تحصیلی و یا ترمیم نمره خبر داد و تاکید کرد که این مهلت تمدید نخواهد شد.

در اطلاعیه مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش آمده است: متقاضیان شرکت در آزمون‌های نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی و یا ترمیم نمره در تیر و مرداد ۱۴۰۵ که موفق به ثبت نام نشده‌اند می‌توانند از ساعت ۱۱ تا ۱۵ امروز شنبه ۲۰ تیر با مراجعه به سامانه، ثبت‌نام خود را انجام دهند.