کارشناس هواشناسی گفت: روند تدریجی افزایش دمای هوا در استان، از امروز آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  -  فرجی کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: روند تدریجی افزایش دمای هوا در استان، از امروز شنبه ۲۰ تیر ماه آغاز شده است.

او افزود: افزایش دما تا پایان هفته در استان ادامه دارد.

فرجی گفت: امروز شنبه و فردا یکشنبه در بعدازظهر‌ها افزایش ابر را داریم و شرایط برای بارش‌های پراکنده در استان فراهم است.

کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از روز دوشنبه ۲۲ تیر به بعد، آسمان استان، عمدتا" صاف و آفتابی خواهد بود.

به گفته فرجی دریا برای امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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