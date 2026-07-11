کارشناس هواشناسی گفت: روند تدریجی افزایش دمای هوا در استان، از امروز آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - فرجی کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: روند تدریجی افزایش دمای هوا در استان، از امروز شنبه ۲۰ تیر ماه آغاز شده است.
او افزود: افزایش دما تا پایان هفته در استان ادامه دارد.
فرجی گفت: امروز شنبه و فردا یکشنبه در بعدازظهرها افزایش ابر را داریم و شرایط برای بارشهای پراکنده در استان فراهم است.
کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از روز دوشنبه ۲۲ تیر به بعد، آسمان استان، عمدتا" صاف و آفتابی خواهد بود.
به گفته فرجی دریا برای امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران