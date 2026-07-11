باشگاه خبرنگاران جوان - بنا بر اعلام دولت چین مبنی بر شرایط نامناسب جوی و احتمال طوفان، تمامی بازی‌های امروز شنبه ۲۰ تیرماه مسابقات قهرمانی جهان در شهر هانگژو لغو شد

پیش از این قرار بود تا تیم ملی بانوان کشورمان از ساعت ۹ صبح به وقت ایران، برابر تیم کنیا صف‌آرایی کند و تیم مردان کشورمان از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران برابر تیم بوسنی قرار بگیرد که به دلایل مذکور هر دو بازی لغو شد.

همچنین مسئولین برگزار کننده این رقابت‌ها از تیم‌ها و همراهان شرکت کننده در این رقابت‌ها درخواست داشتند که به هیچ وجه هتل محل استقرار را ترک نکنند و تا اطلاع ثانوی در هتل حضور داشته باشند.

چهاردهمین دوره مسابقات جهانی والیبال نشسته با حضور ۳۲ تیم از ۱۹ تیرماه در هانگژو چین آغاز شده است.