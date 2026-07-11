باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مهدی معمارپور، فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری ۶ عضو یک باند سرقت منزل و کشف بخشی از اموال مسروقه خبر داد.

وی در تشریح این خبر اظهار کرد: اواخر اسفندماه سال گذشته، پرونده‌ای با موضوع سرقت منزل از کلانتری ۱۰۱ تجریش برای رسیدگی تخصصی به پایگاه یکم پلیس آگاهی ارجاع شد.

سرهنگ معمارپور افزود: در تحقیقات اولیه از مال‌باخته مشخص شد وی هنگام بازگشت به منزل با به‌هم‌ریختگی وسایل مواجه شده و پس از بررسی متوجه شده است طلاجات، جواهرات، دلار، ساعت مچی برند، لپ‌تاپ، هارد و دیگر اموال وی به ارزش بیش از ۶ میلیارد تومان به سرقت رفته است.

فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: پس از ثبت اظهارات شاکی، پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت منزل قرار گرفت. مأموران با حضور در محل سرقت و بررسی‌های تخصصی دریافتند یک نفر سارق با استفاده از ماسک و دستکش وارد منزل شده و پس از حدود ۲۵ دقیقه با اموال سرقتی از محل خارج شده است.

وی تصریح کرد: کارآگاهان با تمرکز بر مسیر‌های احتمالی ورود و خروج سارق، خودروی مورد استفاده وی را شناسایی کردند. با توجه به مخدوش بودن بخشی از پلاک خودرو، مأموران با انجام اقدامات فنی موفق شدند پلاک اصلی و مالک خودرو را شناسایی کنند.

سرهنگ معمارپور خاطرنشان کرد: در ادامه بررسی‌های تخصصی درباره مالک خودرو و افراد مرتبط با وی، سرنخ‌هایی از سوابق کیفری برخی افراد به دست آمد. همچنین تطبیق تصاویر استخراج‌شده از صحنه سرقت با تصویر یکی از افراد مرتبط، نقش وی در این سرقت را برای کارآگاهان محرز کرد.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، محل‌های مورد نظر شناسایی و تیم‌های عملیاتی در یک اقدام هماهنگ و غافلگیرانه موفق به دستگیری یک مرد و یک زن از عوامل اصلی این سرقت شدند.

فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی در تحقیقات تخصصی به سرقت از منزل شاکی اعتراف کردند و با راهنمایی آنان، بخشی از اموال شامل طلاجات، دلار و دیگر اقلام مسروقه به ارزش حدود ۴ میلیارد تومان از محل اختفای آنها کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: متهمان در ادامه تحقیقات اعلام کردند بخشی از طلاجات مسروقه را به چند طلافروش فروخته و قسمتی از اموال را نیز در اختیار یکی از دوستان خود قرار داده‌اند. کارآگاهان با شناسایی و دستگیری افراد مرتبط با پرونده، تمامی اموال کشف‌شده را با دستور قضایی به مال‌باخته تحویل دادند.

سرهنگ معمارپور با اشاره به ادامه تحقیقات پرونده گفت: متهمان با دستور قضایی برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار این پایگاه قرار دارند و تاکنون سه مال‌باخته دیگر نیز شناسایی شده‌اند. بررسی‌ها برای کشف سایر سرقت‌های احتمالی و شناسایی دیگر مرتبطان این پرونده همچنان ادامه دارد.