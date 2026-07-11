سریال تاریخی «طوبی» به کارگردانی سعید سلطانی، از امروز ساعت ۱۹:۰۰ روی آنتن شبکه افق خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «طوبی» به قلم سید حسین امیر جهانی، تهیه کنندگی سید حامد حسینی و کارگردانی سعید سلطانی در مرکز سیمافیلم تولید شده است.

این سریال روایتی از سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۲ است و مضمون آن خانواده و پیاده روی اربعین است. «طوبی» داستان زنی از مبارزان انقلابی در دوران رژیم پهلوی است که برای حفظ خانواده خود تلاش می‌کند.

هومن برق نورد، امین زندگانی، فرهاد آییش، شبنم قربانی، فریبا متخصص، رامین راستاد، مهدی سلوکی، سودابه بیضایی، پرویز فلاحی پور و رحیم نوروزی در این سریال هنرنمایی کرده‌اند.

سریال «طوبی» از شنبه ۲۰ تیر ماه، در ۵۲ قسمت، هر شب ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه افق پخش می‌شود.