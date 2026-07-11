باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نورالدین نوریزدان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اولویت شرکت آب و فاضلاب برای تأمین پایدار آب شرب در مناطق شهری و روستایی اظهار کرد: هم‌اکنون طرح آبرسانی به ۶۳ روستای استان در حال اجراست و با تکمیل این پروژه‌ها، بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین آب شرب روستاها برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرستان الیگودرز به دلیل گستردگی جغرافیایی و برخورداری از بیشترین تعداد روستا در استان، از مناطق دارای تنش آبی محسوب می‌شود، افزود: در حال حاضر حدود ۹۹ روستای این شهرستان با مشکلاتی در تأمین آب شرب مواجه هستند و برای رفع این مشکلات، برنامه‌های متعددی در دست اجرا قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان ادامه داد: طرح تأمین آب شرب پایدار شهر الیگودرز با جدیت دنبال می‌شود و در همین راستا عملیات اجرایی حفاری هشت حلقه چاه جدید از هفته آینده آغاز خواهد شد تا منابع آبی این شهرستان تقویت شود.

نوریزدان همچنین از اجرای طرح آبرسانی به سه روستای دیگر الیگودرز خبر داد و گفت: این پروژه‌ها نیز در راستای کاهش تنش آبی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به روستاییان در حال اجراست.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های فاضلاب الیگودرز اظهار داشت: شبکه جمع‌آوری فاضلاب این شهرستان تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تصفیه‌خانه فاضلاب چمن سلطان نیز تا پایان تیرماه یا اوایل مردادماه امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان تأکید کرد: با افتتاح این پروژه، الیگودرز نخستین و تنها شهر استان لرستان خواهد بود که از تصفیه‌خانه فاضلاب شهری بهره‌مند می‌شود؛ پروژه‌ای که نقش مهمی در حفظ محیط زیست، ارتقای بهداشت عمومی و مدیریت منابع آب خواهد داشت.

رفع مشکل آبرسانی به ۲۷ روستای الیگودرز؛ ۱۶ روستای دیگر تا پایان سال آبرسانی می شود

فرماندار الیگودرز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما از تأمین اعتبار برای رفع مشکل آب شرب ۹۹ روستای این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون مشکل آب شرب ۲۷ روستا برطرف شده است و با اجرای پروژه‌های در دست اقدام، امیدواریم تا پایان سال مشکل آب شرب ۱۶ روستای دیگر نیز مرتفع شود.

وی همچنین به پروژه‌های نهضت ملی مسکن اشاره کرد و افزود: در راستای تأمین آب شرب سایت شماره ۲ نهضت ملی مسکن، اقدامات لازم انجام شده و ۶۴ واحد مسکونی این سایت همزمان با هفته دولت از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند خواهند شد.