سرهنگ ستاد کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی، از کشف یک فقره قتل و دستگیری قاتل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ستاد کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی، از کشف یک فقره قتل و دستگیری قاتل خبر داد.

سرهنگ نثاری در تشریح این خبر اظهار داشت: ساعت ۴:۳۰ بامداد روز ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵، در پی اعلام بازپرس ویژه قتل مبنی بر وقوع یک فقره قتل در میدان اصلی میوه و تره‌بار واقع در حوزه کلانتری ۱۵۲ خانی‌آباد نو، تیم بررسی صحنه جرم و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به همراه تیم بررسی صحنه جرم مرکز تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و عوامل پزشکی قانونی در محل حاضر شده ، جسد مردی ۲۸ ساله را مشاهده کردند که بر زمین افتاده بود. در بررسی‌های اولیه، دو آثار جراحت در ناحیه سمت چپ گردن مقتول مشاهده شد و با دستور مقام قضایی، جسد برای انجام اقدامات قانونی به پزشکی قانونی منتقل شد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان اداره دهم بلافاصله تحقیقات میدانی را آغاز کردند و در بررسی‌های اولیه مشخص شد مقتول با فردی به نام «احمدشاه» ۲۹ ساله، اختلافاتی داشته است. بررسی‌های پلیسی نشان داد متهم پس از تحت نظر قرار دادن مقتول، در فرصتی مناسب و به صورت غافلگیرانه با سلاح سرد دو ضربه به ناحیه گردن وی وارد کرده و از محل متواری شده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از شناسایی هویت متهم و محل اختفای وی، اقدامات ویژه پلیسی با همکاری عوامل کلانتری انجام شد و متهم دستگیر و برای ادامه تحقیقات در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ نثاری تصریح کرد: متهم در جریان تحقیقات و پس از مواجهه با مستندات موجود، به ارتکاب قتل اعتراف کرد و اظهار داشت مقتول برای همسرش که در افغانستان حضور دارد، از طریق تماس تلفنی ایجاد مزاحمت می‌کرده و به همین دلیل نیمه‌شب، زمانی که مقتول داخل میدان و کنار یک دستگاه وانت نیسان خواب بوده، با ضربات چاقو او را به قتل رسانده و از محل گریخته است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی در پایان گفت: متهم با صدور قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمد تحت نظر قرار گرفته و تحقیقات برای روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت همچنان ادامه دارد.

برچسب ها: قتل ، قاتل ، دستگیری قاتل
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
اختلافاتشون سر چی بوده ؟؟؟
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