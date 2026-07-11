شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مراسم گرامیداشترهبر معظم انقلاب در شهرستان خنج استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت گرامیداشت ایام وداع و تشییع پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی اجتماع زینبیون شب بی نهایت در شهرستان خنج استان فارس برگزار شد. این مراسم با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمودزاده نماینده ولی فقیه درسپاه فجر استان فارس در حسینیه امام شهید اجتماع خیابان این شهرستان برگزار شد.
همزمان با این ایام پر از حزن و اندوه ایستگاه کودک با موضوع سبک زندگی پدر خامنه‌ای، ایستگاه نوجوان توسط تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت رقیه (س)، ایستگاه تلاوت قرآن توسط پایگاه مقاومت شهیده رقیه رضایی (ره) و همچنین نذر پذیرایی توسط گروه جهادی رهروان حضرت زینب (س) صورت گرفت.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حجت نهاوندی - فارس

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برچسب ها: رهبر انقلاب اسلامی ، مراسم بزرگداشت ، سوژه خبری
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