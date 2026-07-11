هشدار بی‌سابقه هواشناسی از موج گرمای شدید و طوفان در فلوریدا؛ طبق قوانین فیفا، صاعقه‌ها ممکن است بازی‌ها را متوقف کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- برگزاری مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در ایالت فلوریدا، با چالش‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای در حوزه آب‌وهوا رو‌به‌رو شده است. کارشناسان هواشناسی با صدور نخستین هشدار «موج گرمای شدید» برای کل ایالت فلوریدا، احتمال مختل شدن برنامه‌های مسابقات را جدی می‌دانند.

طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، دمای محسوس در زمان برگزاری مسابقات به دلیل ترکیب رطوبت بسیار بالا و گرما، می‌تواند بین ۴۰ تا ۴۶ درجه سانتی‌گراد برسد. مت دویت، کارشناس برجسته هواشناسی فلوریدا، در اظهاراتی نگران‌کننده اعلام کرد که این اولین بار در دوران فعالیت حرفه‌ای‌اش است که برای کل ایالت چنین هشدار شدیدی صادر می‌شود.

علاوه بر گرمای طاقت‌فرسا، احتمال وقوع طوفان و رعدوبرق نیز می‌تواند روند برگزاری بازی‌ها را تغییر دهد. طبق پروتکل‌های فیفا، در صورت ثبت هرگونه فعالیت صاعقه در محدوده ورزشگاه، مسابقات باید برای مدت ۳۰ دقیقه متوقف یا به تعویق بیفتند. این شرایط بحرانی، سلامت بازیکنان و تجربه تماشاگران را در یکی از حساس‌ترین مراحل جام جهانی با تهدید جدی مواجه کرده است.

برچسب ها: انگلیس ، نروژ
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