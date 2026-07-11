باشگاه خبرنگاران جوان - کوین برت، پژوهشگر و تحلیلگر آمریکایی در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی گفت: مراسم تشییع رهبر ایران، بزرگترین مراسم تشییع در تاریخ بشر و یکی از عظیم‌ترین تجمعات انسانی بود. این مراسم پیامی بسیار قدرتمند و روشن به همراه داشت. این حضور عظیم به طور کامل تبلیغات غربی را که سال‌ها جریان داشت و مدعی بود رهبری در ایران به ویژه رهبر معظم شهید از حمایت مردمی برخوردار نیست، نابود و بی‌اعتبار کرد.

برت ادامه داد: اکنون مردم می‌توانند خودشان ببینند که هیچ رهبری سیاسی در تاریخ چنین سطحی از حمایت آشکار و قابل مشاهده را نداشته است. بنابراین، وقتی فردی مانند ترامپ که میزان محبوبیتش در نظرسنجی‌ها به شدت پایین و همواره در حال کاهش است، در حالی که با اشتباهات خود آمریکا را وارد جنگ بی‌پایان دیگری کرده است؛ جنگی که آشکارا غیراخلاقی‌ترین و در عین حال از نظر راهبردی احمقانه‌ترین جنگ در تاریخ آمریکا بوده، با چنین صحنه‌ای از حضور مردم مواجه می‌شود و آمریکایی‌ها نیز آن را می‌بینند، به مرحله انکار وارد می‌شوند.

این پژوهشگر و تحلیلگر آمریکایی بیان کرد: اینکه می‌شنویم افرادی مانند پیرس رابینسون می‌گویند: این حتماً با هوش مصنوعی ساخته شده است. چنین چیزی غیرممکن است و با محاسبات ما جور در نمی‌آید. در واقع، آنها دچار ناهماهنگی شناختی شده‌اند. حتی گزارش شده که خود ترامپ گفته است: من فکر می‌کردم او هیچ حمایتی ندارد. فکر می‌کردم هیچ‌کس او را دوست ندارد. بنابراین، این ناهماهنگی شناختی عظیم، همچون سیل همه کسانی را که در غرب طی سال‌ها و دهه‌ها در معرض این حجم از تبلیغات قرار گرفته‌اند، بیدار می‌کند.