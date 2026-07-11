مقامات روسی می‌گویند یک نفر در حمله پهپادی به کشتی‌ها در خلیج تاگانروگ کشته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقامات روسی روز شنبه اعلام کردند که یک نفر در پی حمله پهپادی به چهار کشتی از جمله یک تانکر حامل متانول در خلیج تاگانروگ دریای آزوف کشته شده است.

یوری سلیوسار، فرماندار منطقه جنوبی روستوف در تلگرام نوشت: "یک دریانورد در یک کشتی پشتیبانی فنی جان خود را از دست داده است. من به خانواده و عزیزان متوفی تسلیت می‌گویم. هیچ کس دیگری مجروح نشده است. "

وی گفت که کشتی‌ها درجات مختلفی از آسیب را متحمل شده‌اند، اما "هیچ خطری برای نشت متانول وجود ندارد. "

سلیوسار گفت که چندین پهپاد در جریان دفع حمله هوایی به منطقه منهدم شدند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که واحد‌های پدافند هوایی در مجموع ۱۷۸ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز مناطق مختلف سرنگون کرده‌اند.

روز جمعه، در نتیجه حملات پهپادی، آتش‌سوزی‌هایی در دو انبار سوخت و بندر دریایی تاگانروگ رخ داد.

منبع: رویترز

برچسب ها: حمله پهپادی ، جنگ اوکراین
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