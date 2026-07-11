معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: خط انتقال آب از پایین‌دست سد پیشین به بند شیرگواز به‌عنوان اولویت اجرایی حوزه آب در سال ۱۴۰۵ تعیین شده تا با تأمین ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار، آب آشامیدنی پایدار در منطقه فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - عطاءاله اکبری  در جلسه بررسی پروژه های اولویت دار عمرانی سیستان و بلوچستان با اشاره به چالش‌های آبی در شهرهای جنوبی و ساحلی سیستان و بلوچستان، افزود: یکی از مسائل مهم در این مناطق جلوگیری از هدررفت آب‌های شیرین ناشی از بارش‌های سیلابی است.

وی بیان کرد: در کنار تکمیل و احداث سدها برای تامین منابع آبی اجرای خطوط انتقال آب از پایین‌دست سدها و اتصال آن‌ها به شبکه‌های توزیع نیز ضروری است که این امر نیازمند تامین اعتبارات قابل توجهی است، اما نقش مهمی در ارتقای رفاه عمومی و پایداری تأمین آب خواهد داشت.

معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه یکی از اهداف کلان سالجاری در حوزه آب تکمیل خط انتقال پایین‌دست سد پیشین به بند شیرگواز است، گفت: این پروژه به طول ۵۵ کیلومتر در حال اجراست و برای تکمیل آن، ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم بوده که امسال به‌عنوان اولویت اول اجرایی مورد توجه جدی در تامین اعتبارقرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این طرح علاوه بر رفع تنش آبی منطقه بیش‌از ۱۲۰ هزار نفر از جمعیت ساکن در ۳۳ روستا و بخش‌هایی از شهرستان‌های دشتیاری و چابهار از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره‌مند خواهند شد.

اکبری ادامه داد: عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و تاکنون با صرف اعتبار حدود ۳۰۰ میلیارد تومانی به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد رسیده است.

وی تصریح کرد: این خط انتقال سالانه بیش از ۱۱ میلیون مترمکعب آب را به مناطق هدف منتقل خواهد کرد ‌تا شهرستان دشتیاری و بخشی از چابهار با تکمیل این پروژه از تنش آبی خارج شوند.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: آبرسانی ، استانداری
خبرهای مرتبط
تأمین آب خاش با حفر چاه‌های عمیق کارواندر
تامین نیاز آبی زاهدان و میرجاوه از طرح انتقال آب از منطقه تهلاب هدف‌گذاری شده است
۳۵ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های آبرسانی در سیستان و زاهدان هزینه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
رخشانی
۲۲:۴۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
منطقه بلوچستان صدها سد کوچک بزرگ ساخته شود . آب سیلاب به پاکستان دریای خلیج فارس سرازیر می‌شود. . مدیریت شود تمام استان سیستان بلوچستان را بسنده م
۰
۰
پاسخ دادن
آخرین اخبار
گرد و خاک در منطقه سیستان، هزار و ۶۶۵ نفر را روانه مراکز درمانی کرد