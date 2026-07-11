باشگاه خبرنگاران جوان - عطاءاله اکبری در جلسه بررسی پروژه های اولویت دار عمرانی سیستان و بلوچستان با اشاره به چالش‌های آبی در شهرهای جنوبی و ساحلی سیستان و بلوچستان، افزود: یکی از مسائل مهم در این مناطق جلوگیری از هدررفت آب‌های شیرین ناشی از بارش‌های سیلابی است.

وی بیان کرد: در کنار تکمیل و احداث سدها برای تامین منابع آبی اجرای خطوط انتقال آب از پایین‌دست سدها و اتصال آن‌ها به شبکه‌های توزیع نیز ضروری است که این امر نیازمند تامین اعتبارات قابل توجهی است، اما نقش مهمی در ارتقای رفاه عمومی و پایداری تأمین آب خواهد داشت.

معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه یکی از اهداف کلان سالجاری در حوزه آب تکمیل خط انتقال پایین‌دست سد پیشین به بند شیرگواز است، گفت: این پروژه به طول ۵۵ کیلومتر در حال اجراست و برای تکمیل آن، ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم بوده که امسال به‌عنوان اولویت اول اجرایی مورد توجه جدی در تامین اعتبارقرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این طرح علاوه بر رفع تنش آبی منطقه بیش‌از ۱۲۰ هزار نفر از جمعیت ساکن در ۳۳ روستا و بخش‌هایی از شهرستان‌های دشتیاری و چابهار از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره‌مند خواهند شد.

اکبری ادامه داد: عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و تاکنون با صرف اعتبار حدود ۳۰۰ میلیارد تومانی به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد رسیده است.

وی تصریح کرد: این خط انتقال سالانه بیش از ۱۱ میلیون مترمکعب آب را به مناطق هدف منتقل خواهد کرد ‌تا شهرستان دشتیاری و بخشی از چابهار با تکمیل این پروژه از تنش آبی خارج شوند.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان