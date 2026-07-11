شهرداری منطقه ۹ شیراز با اجرای ۹ کیلومتر خط لوله اختصاصی، بحران ۱۳ ساله تأمین آب باغات احمدآباد را پایان داد و با نوسازی ۱۵۰ نقطه شبکه آبرسانی، گام بزرگی در احیای هویت سبز این منطقه برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - صیانت از هویت سبز شیراز و پاسداری از باغات تاریخی، دغدغه‌ای است که مدیریت شهری در منطقه ۹ را بر آن داشت تا با احداث خطوط انتقال اختصاصی و نوسازی شبکه‌های فرسوده، نه تنها به انتظار ۱۳ ساله باغداران منطقه پایان دهد، بلکه الگویی موفق از تعامل سازنده میان مدیریت شهری و سرمایه‌های طبیعی ارائه کند.

عبدالصالح رستم‌زاده، شهردار منطقه ۹ شیراز، در این راستا با تأکید بر این موضوع که مدیریت بهینه منابع آبی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اظهار داشت: تنش‌های آبی سال‌های اخیر و خشکسالی‌های پی‌در‌پی، ضرورت بازنگری در روش‌های سنتی آبرسانی و لزوم نوسازی تأسیسات فرسوده را دوچندان کرده بود؛ در همین راستا، شهرداری منطقه ۹ با یک برنامه‌ریزی عملیاتی و جهادی، پروژه‌ای گسترده را برای نوسازی زیرساخت‌های آبی آغاز کرد که دستاورد‌های آن امروز فراتر از پیش‌بینی‌هاست.

نوسازی ۱۵۰ نقطه و بازگشت سرمایه‌های آبی به چرخه

شهردار منطقه ۹ شیراز با اشاره به جزئیات فنی این عملیات گسترده افزود: تیم‌های فنی شهرداری با شناسایی دقیق نقاط بحرانی و آسیب‌پذیر در شبکه آبرسانی، عملیات تعویض، تعمیر و بهسازی تأسیسات آبی را در بیش از ۱۵۰ نقطه راهبردی منطقه به اجرا درآوردند؛ نتیجه ملموس این اقدامات، جلوگیری از هدررفت گسترده آب و بازگشت معادل ۳ اینچ دبی آب (۱۰ لیتر بر ثانیه) به شبکه آبرسانی فضای سبز بود؛ آبی که پیش‌تر به دلیل فرسودگی تأسیسات عملاً هدر می‌رفت و امروز مستقیماً صرف طراوت بخشیدن به درختان و عرصه‌های سبز می‌شود.

خیز بلند برای مکانیزاسیون و پوشش ۳۰ درصدی معابر با آبیاری هوشمند

رستم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به گذار از آبیاری سنتی تانکری یا غرقابی به سیستم‌های مکانیزه و قطره‌ای اشاره کرد و گفت: هدف ما رسیدن به بالاترین راندمان مصرف آب است؛ در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد از فضای سبز، معابر و تفرجگاه‌های منطقه ۹ به سیستم‌های آبیاری مکانیزه و هوشمند مجهز شده‌اند.

او در تشریح پروژه‌های شاخص در این حوزه تصریح کرد: اجرای عملیات آبیاری مکانیزه در محور‌های حیاتی منطقه، از جمله بلوار طلایه حد فاصل پشت شماره‌گذاری تا ابتدای بلوار قهرمانان به طول ۱۱ کیلومتر، بلوار نارنج، بلوار سپیده و همچنین جنگل ۵ هکتاری نارنج در شهرک بهاران، تنها بخشی از این نهضت آبیاری مکانیزه است؛ این پروژه‌ها نه‌تنها هزینه‌های جاری نگهداری فضای سبز را به شدت کاهش داده، بلکه ضریب پایداری پوشش گیاهی در برابر گرمای هوا و تنش‌های اقلیمی را نیز ارتقا بخشیده است.

مرهمی بر زخم ۱۳ ساله باغات احمدآباد

شهردار منطقه ۹ شیراز در بخش پایانی، به یکی از شاخص‌ترین اقدامات عمرانی این شهرداری اشاره کرد که با استقبال گسترده کشاورزان منطقه رو‌به‌رو شده است، گفت: باغات احمدآباد به عنوان یکی از ریه‌های تنفسی شهر، سال‌ها با چالش جدی تأمین آب دست و پنجه نرم می‌کردند؛ این مشکل که به یک گره ۱۳ ساله تبدیل شده بود، عملاً حیات ۱۲ هکتار از این باغات را با خطر جدی مواجه کرده بود.

رستم‌زاده ادامه داد: ما با درک این واقعیت که حفظ باغات، حفظ هویت و اقلیم شیراز است، پروژه احداث خط لوله اختصاصی به باغات احمدآباد به طول ۹ کیلومتر را در دستور کار قرار دادیم؛ این پروژه که با مهندسی دقیق و در کمترین زمان ممکن اجرا شد، امروز نه تنها ۱۲ هکتار از باغات منطقه را به طور کامل احیا کرده، بلکه خیال باغداران را از تأمین دائم و پایدار آب راحت کرده است.

در حاشیه این اقدامات، حاج‌رضا، از باغداران کهنه‌کار این منطقه، با چهره‌ای گشاده و رضایتمند می‌گوید: باورمان نمی‌شد این مشکل ۱۳ ساله به این زودی حل شود؛ سال‌ها بود که برای هر قطره آب دغدغه داشتیم و درختانمان جلوی چشمانمان خشک می‌شدند، اما این لوله‌گذاری اختصاصی، دوباره امید را به باغات ما برگرداند.

یکی دیگر از باغداران نیز با اشاره به اهمیت این اقدام شهرداری می‌افزاید: اینکه شهردار منطقه شخصاً پیگیر حل مشکل باغداران بود، برای ما بسیار ارزشمند است؛ حالا که آب به صورت پایدار به باغات رسیده، ما هم انگیزه پیدا کرده‌ایم که با قدرت بیشتری به احیای درختانمان بپردازیم و این یعنی زنده شدن دوباره قلب سبز احمدآباد.

منبع: شهرداری شیراز