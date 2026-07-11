\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0648\u0627\u062f \u0645\u0648\u06af\u0648\u06cc\u06cc \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f\u0633\u0627\u0632 \u0648 \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u062f\u0631 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f \u00ab\u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0646\u06af\u00bb \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0634\u06a9\u0648\u0647 \u0639\u0631\u0627\u0642\u06cc \u0647\u0627 \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0648 \u0627\u062f\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u0646 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n