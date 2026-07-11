باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایتی از تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب در شهر‌های عراق + فیلم

مستندی از حضور پرشور عراقی‌ها در استقبال از پیکر رهبر شهید و ادای دین آنها به قائد شهید را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - جواد موگویی مستندساز و پژوهشگر تاریخ انقلاب در مجموعه مستند «ماجرای جنگ» استقبال باشکوه عراقی ها از پیکر رهبر شهید و ادای دین آنها به ایشان را روایت کرد.

مطالب مرتبط
روایتی از تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب در شهر‌های عراق + فیلم
young journalists club

واکنش رسانه‌ها به تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت در مشهد + فیلم

روایتی از تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب در شهر‌های عراق + فیلم
young journalists club

آخرین وداع؛ خیابان امام رضا دوباره تاریخ‌ساز شد + فیلم

روایتی از تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب در شهر‌های عراق + فیلم
young journalists club

بازتاب جهانی بدرقه «آقای شهید»؛ رسانه‌های خارجی از حضور میلیونی مردم نوشتند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم
۸۶۶

پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم
۷۰۱

تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم
۶۵۸

اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
روایتی از نوری که تنها ۱۴ ماه درخشید + فیلم
۵۰۶

روایتی از نوری که تنها ۱۴ ماه درخشید + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
از انقلاب تا امروز؛ مسیر تدوین و بازنگری قانون اساسی + فیلم
۴۷۳

از انقلاب تا امروز؛ مسیر تدوین و بازنگری قانون اساسی + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha