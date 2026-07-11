مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: افت فشار و قطعی موقت آب در بخشی از شبکه توزیع روستای "دهمیر" شهرستان بمپور، ناشی از کاهش آبدهی ۲ حلقه چاه و قطعی برق چاه‌های تأمین آب است و این روستا با بحران فراگیر کم‌آبی یا قطع سراسری آب روبه‌رو نیست.

 انتشار مطالبی درباره وضعیت آب آشامیدنی روستای دهمیر شهرستان بمپور در حالی نگرانی‌هایی را درباره آبرسانی به این روستا ایجاد کرده که بررسی‌ها از بروز افت فشار و قطعی موقت آب در بخشی از شبکه توزیع به دنبال کاهش آبدهی چاه‌ها و قطعی برق حکایت دارد. شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان نیز با اجرای چند طرح، افزایش ظرفیت تأمین آب و پایداری شبکه را دنبال می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان  اظهار کرد: آب آشامیدنی شهر بمپور و روستای دهمیر از مخزن ۲۵ هزار مترمکعبی ایرانشهر و سه حلقه چاه واقع در مسیر خط انتقال تأمین می‌شود.

فرهاد سرگلزایی افزود: حدود یک ماه گذشته، ۲ حلقه از این چاه‌ها به دلیل ریزش و کاهش آبدهی از مدار بهره‌برداری خارج شد و همین موضوع ظرفیت تولید آب را کاهش داد در این مدت یکی از چاه‌ها پس از لایروبی دوباره وارد مدار شد و اکنون با آبدهی حدود ۹ لیتر بر ثانیه در حال بهره‌برداری است.

وی ادامه داد: قطعی برق چاه‌های تأمین آب نیز در روزهای اخیر بر روند توزیع آب اثر گذاشت و ساکنان ۲ تا سه کوچه از روستای دهمیر در مقاطعی با افت فشار یا قطعی موقت آب روبه‌رو شدند، اما این شرایط به معنای قطع آب در سراسر روستا نیست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش ظرفیت تأمین آب تصریح کرد: حفاری یک حلقه چاه جایگزین آغاز شده و یک حلقه چاه دیگر نیز در مرحله تجهیز قرار دارد. برای این چاه، ۶۰۰ متر خط انتقال با لوله پلی‌اتیلن ۱۶۰ میلی‌متری اجرا شده و پس از تکمیل خط برق، طی چند روز آینده وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

وی افزود: توسعه شبکه توزیع آب روستای دهمیر نیز در دستور کار قرار دارد و اجرای هفت کیلومتر شبکه جدید برای این روستا پیش‌بینی شده، لوله‌های مورد نیاز برای پنج کیلومتر از این طرح تأمین شده و عملیات اجرایی آن تا یک ماه آینده آغاز می‌شود.

سرگلزایی عنوان کرد: امیدواریم با بهره‌برداری از چاه‌های جدید و توسعه شبکه توزیع، پایداری تأمین آب آشامیدنی روستای دهمیر افزایش یابد و مشکل افت فشار آب در این روستا برطرف شود.

وی با اشاره به تداوم خشکسالی و محدودیت منابع آبی، از مشترکان خواست با مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت آب، در پایداری شبکه آبرسانی مشارکت کنند.

منبع شرکت آب و فاضلاب استان

برچسب ها: کم‌آبی ، قطعی برق
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۰۷:۰۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
25هزار متر مکعب ؟ میشود 50متر در پنجاه متر در ارتفاع صد متر همچنین سازه ه ای برای اب نداریم مگر صد مخزنی باشد شاید دوهزارو پانصد متر مکعب باشد که میشود 50 در 50 در ارتفاع 10 متر چاها دیگر جواب نمیدهند هیچ راهی جز شیرین کردن اب دریا برای شری و تصفیه مجدد فاضلاب ان برای کشاورزی وجود ندارد
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