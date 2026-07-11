انتشار مطالبی درباره وضعیت آب آشامیدنی روستای دهمیر شهرستان بمپور در حالی نگرانیهایی را درباره آبرسانی به این روستا ایجاد کرده که بررسیها از بروز افت فشار و قطعی موقت آب در بخشی از شبکه توزیع به دنبال کاهش آبدهی چاهها و قطعی برق حکایت دارد. شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان نیز با اجرای چند طرح، افزایش ظرفیت تأمین آب و پایداری شبکه را دنبال میکند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان اظهار کرد: آب آشامیدنی شهر بمپور و روستای دهمیر از مخزن ۲۵ هزار مترمکعبی ایرانشهر و سه حلقه چاه واقع در مسیر خط انتقال تأمین میشود.
فرهاد سرگلزایی افزود: حدود یک ماه گذشته، ۲ حلقه از این چاهها به دلیل ریزش و کاهش آبدهی از مدار بهرهبرداری خارج شد و همین موضوع ظرفیت تولید آب را کاهش داد در این مدت یکی از چاهها پس از لایروبی دوباره وارد مدار شد و اکنون با آبدهی حدود ۹ لیتر بر ثانیه در حال بهرهبرداری است.
وی ادامه داد: قطعی برق چاههای تأمین آب نیز در روزهای اخیر بر روند توزیع آب اثر گذاشت و ساکنان ۲ تا سه کوچه از روستای دهمیر در مقاطعی با افت فشار یا قطعی موقت آب روبهرو شدند، اما این شرایط به معنای قطع آب در سراسر روستا نیست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش ظرفیت تأمین آب تصریح کرد: حفاری یک حلقه چاه جایگزین آغاز شده و یک حلقه چاه دیگر نیز در مرحله تجهیز قرار دارد. برای این چاه، ۶۰۰ متر خط انتقال با لوله پلیاتیلن ۱۶۰ میلیمتری اجرا شده و پس از تکمیل خط برق، طی چند روز آینده وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
وی افزود: توسعه شبکه توزیع آب روستای دهمیر نیز در دستور کار قرار دارد و اجرای هفت کیلومتر شبکه جدید برای این روستا پیشبینی شده، لولههای مورد نیاز برای پنج کیلومتر از این طرح تأمین شده و عملیات اجرایی آن تا یک ماه آینده آغاز میشود.
سرگلزایی عنوان کرد: امیدواریم با بهرهبرداری از چاههای جدید و توسعه شبکه توزیع، پایداری تأمین آب آشامیدنی روستای دهمیر افزایش یابد و مشکل افت فشار آب در این روستا برطرف شود.
وی با اشاره به تداوم خشکسالی و محدودیت منابع آبی، از مشترکان خواست با مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت آب، در پایداری شبکه آبرسانی مشارکت کنند.
منبع شرکت آب و فاضلاب استان