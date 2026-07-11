سازمان حج و زیارت فرایند ثبت نام در حج تمتع سال آتی را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان حج و زیارت در اطلاعیهای فرایند ثبت نام در حج تمتع سال آتی را اعلام کرد که بر همین اساس نخستین گام از روز ۲۱ تیرماه با اعلام آمادگی «دارندگان قبوض حج تمتع» مطابق اولویتهای تعیین شده آغاز خواهد شد.
بر این اساس، از واجدان شرایط تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۶ دعوت میشود مطابق زمانبندی و مراحل اعلامشده، بهصورت همزمان در سراسر کشور، از روز یکشنبه ۲۱/۰۴/۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه «حج من» نسبت به ثبت اعلام آمادگی خود برای تشرف به حج تمتع سال آینده اقدام کنند.
۱- افرادی که در کاروانهای حج سال ۱۴۰۵ نامنویسی کرده، اما موفق به تشرف نشدهاند.
از ساعت ۱۰ صبح ۱۴۰۵/۰۴/۲۱،
۲ ـ تمامی دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ۱۳۸۶/۰۷/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح ۱۴۰۵/۰۴/۲۷،
۳ـ دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح ۱۴۰۵/۰۴/۲۹،
۴ـ دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح ۱۴۰۵/۰۵/۳۱*
در صورتی که هر یک از اولویتهای اعلامشده در زمان مقرر نسبت به ثبت اعلام آمادگی اقدام نکنند، بهمنظور تکمیل ظرفیتهای موجود، از متقاضیان اولویتهای بعدی برای ادامه فرآیند دعوت خواهد شد.
توجه؛ با عنایت به وجود تعداد محدودی از متقاضیان حج تمتع سال ۱۳۹۹ که هزینههای مربوطه را در همان سال پرداخت کردهاند، اما تاکنون موفق به تشرف نگردیده و انصراف نیز ندادهاند؛ این گروه نیازی به شرکت در مرحله اعلام آمادگی ندارند و همزمان با آغاز ثبتنام قطعی، در صورت تأیید استطاعت پزشکی، بهصورت مستقیم امکان نامنویسی در کاروانها را خواهند داشت.
ج) مرحله و فرآیند مراجعه به پزشک معتمد
پس از ثبت اعلام آمادگی و تکمیل فرم خوداظهاری، مشخصات پزشک معتمد (پزشک مورد تأیید مرکز پزشکی حج و زیارت) به همراه فهرست مدارک و آزمایشهای مورد نیاز، از طریق پیامک برای متقاضی ارسال خواهد شد.