باشگاه خبرنگاران جوان - علی ملاشاهی بیان کرد: شنبه در شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، نیمروز، هامون، زاهدان، تفتان، خاش، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، گلشن، میرجاوه، یکشنبه در همه مناطق استان و دوشنبه در شهرستان‌های شمالی و نوار غربی استان وزش باد شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید افقی در محورهای زاهدان - زابل و زاهدان - بم شود. همچنین، افزایش غبار در زاهدان و مناطق مرکزی استان دور از انتظار نیست.

ملاشاهی توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت شده و از ماسک مناسب استفاده شود. همچنین باتوجه‌به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم را داشته باشند. کشاورزان نیز برای پیشگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی خود اتخاذ کنند

منبع هواشناسی استان