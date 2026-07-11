رئیس مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: وزش باد شدید و گردوخاک در سیستان و بلوچستان، از شنبه در چندین شهرستان و از یکشنبه در سراسر استان، پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علی ملاشاهی بیان کرد: شنبه در شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، نیمروز، هامون، زاهدان، تفتان، خاش، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، گلشن، میرجاوه، یکشنبه در همه مناطق استان و دوشنبه در شهرستان‌های شمالی و نوار غربی استان وزش باد شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

 وی افزود: این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید افقی در محورهای زاهدان - زابل و زاهدان - بم شود. همچنین، افزایش غبار در زاهدان و مناطق مرکزی استان دور از انتظار نیست.

 ملاشاهی توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت شده و از ماسک مناسب استفاده شود. همچنین باتوجه‌به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم را داشته باشند. کشاورزان نیز برای پیشگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی خود اتخاذ کنند

منبع هواشناسی استان 

برچسب ها: وزش باد ، هواشناسی
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