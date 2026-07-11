۱۱۹ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران عمرانی پروژه‌های نهضت ملی مدرسه سازی فارس با تهاتر املاک مازاد اداره کل آموزش و پرورش استان تسویه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید تقی‌زاده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، در دومین جلسه کارگروه مولدسازی استان از تهاتر دارایی‌های مازاد اداره‌کل آموزش و پرورش فارس با پیمانکاران پروژه‌های نهضت ملی مدرسه سازی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان خبر داد.

در دومین جلسه کارگروه مولدسازی استان فارس، پرونده تهاتر دو فقره ملک مازاد آموزش و پرورش استان به ارزش ۱۱۹ میلیارد تومان به نتیجه رسید؛ اقدامی که نه تنها به تسویه مطالبات پیمانکاران عمرانی پروژه‌های نهضت ملی مدرسه سازی کمک می‌کند، بلکه بخشی از نقدینگی را نیز به خزانه دولت بازمی‌گرداند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: استان فارس در مسیر عبور از بن‌بست‌های مالی پروژه‌های عمرانی، با تکیه بر سیاست «تهاتر املاک مازاد»، راهکار جدیدی را برای رفع مطالبات پیمانکاران و آزادسازی منابع مالی برگزیده است؛ اقدامی که در تازه‌ترین جلسه کارگروه مولدسازی استان، تهاتر ۱۱۹ میلیارد تومان از بدهی‌های قطعی پیمانکاران نهضت ملی مدرسه سازی استان از محل مولدسازی املاک مازاد دارای مجوز فروش اداره کل آموزش و پرورش استان به تصویب رسیده است.

تقی زاده با تشریح جزئیات این اقدام افزود: تهاتر این دو ملک با رعایت تمامی جهات قانونی و صرفه و صلاح دولت و با مجوز فروش از «کارگروه ملی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» انجام شده است که مجموعاًدو ملک به ارزش ۱۱۹.۷ میلیارد تومان با ۱۱۸.۸ میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس فارس تهاتر و مابالتفاوت آن به مبلغ ۹۱۶ میلیون تومان نیز به حساب خزانه واریز خواهد شد. 

در ادامه این جلسه، مصوبات دیگری نیز برای بهره‌وری حداکثری از دارایی‌های دولتی تصویب شد. از جمله، یکی از املاک راکد دانشگاه شیراز که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، جهت معاوضه هدفمند با هدف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دانشگاه تعیین تکلیف شد.

همچنین، فروش ملک مازاد اداره کل زندان‌های فارس با هدف توسعه زیرساخت‌های اصلاح و تربیت، و فروش دو ملک مازاد دانشگاه علوم پزشکی فارس جهت تجهیز خانه‌های بهداشت روستایی و تأمین منابع مالی تکمیل خوابگاه دانشجویی، از دیگر تصمیمات مهم کارگروه مولدسازی استان در این جلسه بود.

منبع: دارایی فارس

برچسب ها: دارایی فارس ، تهاتر ، مولدسازی ، استان فارس
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