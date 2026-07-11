افشین گفت: پارک های علم و فناوری کشور متعلق به نسل اول پارک های فناوری هستند در حالی که دنیا پنج نسل را پشت سر گذاشته بنابراین مدل نسل پنجم آنها معرفی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین افشین روز شنبه در نشست با مسوولان ، مدیران بخش خصوصی و پژوهشگران دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: در نسل چهارم، پارک‌ها دیگر شرکت‌محور نیستند، بلکه اکوسیستم‌محور هستند؛ یعنی از ایده تا ثروت را پوشش می‌دهند بنابراین دانشگاه، شرکت‌ها، صنایع، سرمایه‌گذاران خطرپذیر (VC) و سرمایه‌گذاران شرکتی (CVC) همگی در این اکوسیستم حضور دارند و خروجی دوباره به چرخه نوآوری بازمی‌گردد.

معاون علمی ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور بیان داشت: قانون اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به پارک‌ها، هرچند درآمد پایداری ایجاد کرده، اما سبب شده برخی پارک‌ها به جای جذب شرکت‌های نوپا، به دنبال استقرار شرکت‌های بزرگ و درآمدزا باشند تا سهم بیشتری از مالیات دریافت کنند که این موضوع نیازمند اصلاح است.

وی اضافه کرد: می‌خواهیم پارک‌های علم و فناوری به میدان حل مسائل تبدیل شوند؛ مثلا میدان کشاورزی، که در آن همه فناوری‌ها از هوش مصنوعی، مواد پیشرفته، فناوری‌های نوین، مدیریت آب و سایر حوزه‌ها برای حل یک مساله مشخص کنار هم قرار گیرند.

افشین تاکید کرد: معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور نیز بر اساس عملکرد واقعی پارک‌ها از آن‌ها حمایت خواهد کرد.

وی گفت: کل آبی که در کشور از طریق بارش دریافت می‌کنیم حدود ۴۲۰ میلیارد مترمکعب است ، از این میزان، بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ میلیارد مترمکعب تبخیر می‌شود و از دست می‌رود.

افشین ادامه داد: یک نکته دیگر هم وجود دارد حتی در صنعت، که می‌گوییم ۶ تا هفت میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کند، اگر دقیق‌تر بررسی کنیم، آنجا هم بهره‌وری آب تقریبا یک‌سوم استاندارد جهانی است که به‌عنوان مثال، برای تولید فولاد، نسبت به میانگین دنیا سه برابر آب بیشتری مصرف می‌کنیم بنابراین این اتلاف بالاست؛ ضمن اینکه صنایع را هم عمدتا به مناطق کویری منتقل کرده‌ایم.

رییس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در ادامه بیان داشت: با همین میزان مصرف آب باید ۳۶۰ میلیون تن غذا تولید کنیم؛ یعنی تقریبا سه برابر وضعیت فعلی ، در واقع، بهره‌وری کشور یک‌سوم میانگین دنیا است و سه برابر بیشتر آب مصرف می‌کنیم.

سیدمحمدعلی ابراهیم‌زاده موسوی افزود: اگر سایر شرایط ثابت باشد، با همین میزان مصرف آب باید ۳۶۰ میلیون تن غذا تولید کنیم.

وی ادامه داد: اگر ارزش زنجیره را هم در نظر گیریم، با قیمت متوسط ۲ هزار دلار، ثروت بخش کشاورزی باید حدود ۷۲۰ میلیارد دلار باشد، در حالی که اکنون حدود ۱۱۰ میلیارد دلار ثروت ایجاد می‌شود بنابراین این موضوع کاملا قابل دستیابی است و باید آن را در عمل نشان دهیم.

موسوی یاد آور شد: در حال حاضر، نهایت کاری که دانشگاه در کشور انجام می‌دهد، تولید یک نمونه آزمایشگاهی است و باید فناوری را تا سطوح بالاتر آمادگی فناوری (TRL) پیش ببریم.

رییس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: باید این الگو را در حوزه‌های زراعت، باغ، دام، شیلات، فرآوری و بیابان پیاده کنیم چراکه نمی‌توان همه این حوزه‌ها را هم‌زمان پیش برد، زیرا کار بسیار سنگینی است، بنابراین، اجزای این پازل را به‌تدریج انتخاب و روی هر کدام کار می‌کنیم.

موسوی ادامه داد: برای مثال، باید بپرسیم چرا در استان البرز باید زراعت سنتی جو یا گندم کشت شود، در حالی که زمین‌ها کوچک و بهره‌وری پایین است.

وی اضافه کرد: در مقابل، باید مشخص شود کدام مناطق مناسب باغ، باغبانی زیرسقف، گلخانه‌های های‌تک یا سایر الگوهای نوین هستند.

رییس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: در گلخانه‌های پیشرفته می‌توان مصرف آب را از حدود ۳۰۰ لیتر به کمتر از ۱۰ لیتر رساند. در حالی که اکنون حتی گلخانه‌های پیشرفته نیز حدود ۶۰ لیتر آب مصرف می‌کنند.

وی افزود: در نهایت، باید ببینیم از هر هکتار زمین کشاورزی چه میزان ثروت برای کشاورز ایجاد می‌شود و هدف فقط تولید گندم یا محصولات مشابه نیست؛ هدف این است که کشاورز واقعا ثروتمند شود.

موسوی یادآورشد: امروز بسیاری از سیاست‌ها فقط نهاده را تامین یا خرید تضمینی انجام می‌دهند، اما ثروتی برای کشاورز ایجاد نمی‌کنند بنابراین باید انتهای زنجیره ارزش را ببینیم و کشاورزی را به یک فعالیت اقتصادی سودآور تبدیل کنیم.