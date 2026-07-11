باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام وزارت اطلاعات به شرح زیر است:
«تشییع عظیم و تاریخی بزرگ عالم مجاهد، رهبر حکیم و فرمانده بصیر جبهه مقاومت در ایران سربلند و عراق کریم، جلوهای ماندگار از وفاداری و بصیرت امت اسلامی و تجدید عهد با آرمانهای الهی مکتب اسلام بود، حماسهای که بار دیگر عمق پیوند ملتهای مومن و با عزت ایران و عراق را به نمایش گذاشت.
اینک که آقای شهید امت، خامنهای عزیز، این دردانه تاریخ جهان اسلام و تشیع پس از عمری مجاهدت با بدرقه تاریخی دهها میلیون شیفته و دلداده، در آغوش امام رئوف حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه السلام) آرمیده است؛ ما سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات، بر خود فرض میدانیم که از خالقان این عظمت تاریخی، روسا و هیئتهای دولتهای دوست و برادر، مراجع معظم تقلید در قم و نجف، مردم بزرگ ایران (اقوام، اصناف، اقشار، اهل سنت، رهبران و اقلیتهای دینی و...) و ملت کریم و پرشور عراق، مرجعیت دینی، حوزههای علمیه، دولت عراق، عشایر، موکب داران، عتبه مقدس علوی، حسینی و عباسی و همهی دلدادگان شهید امت در لبنان، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، کشمیر، هندوستان، بحرین و سایر نقاط جهان، صمیمانه و متواضعانه، تشکر و قدردانی نماییم.
صحنههای پرشکوهی که در عراق توسط عشایر و جوانان ذیل مرجعیت دینی رقم خورد و میزبانی کریمانه آنان، جلوهای درخشان از الفت و برادری دو ملت ایران و عراق بود، سرمایهای ماندگار برای امت اسلامی و پشتوانهای استوار برای تداوم راه شهیدان و یاد آور مجاهدت فرماندهان مقاومت شهیدان حاج قاسم و ابومهدی المهندس در مقابله با گروه تروریستی داعش، که نام خود را در تاریخ مقاومت ماندگار کردند و باردیگر با مخابره پیام انتقام، رهبران جبهه متخاصم را به واکنش ذلیلانه وادار کردند.
اینک ایران و عراق تحت ارشادات رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای حسینی (مدظله) و مراجع معظم تقلید نجف بهخصوص حضرت آیتالله العظمی سیستانی (حفظه الله)، در نعمتی کمنظیر که قرنها امت اسلام از آن محروم بود به برکت این خون مبارک و اتحاد حسینی و علوی متنعماند.
در پرتو تلألو نورانی این نعمت الهی ما فرزندان خمینی کبیر، خامنهای شهید در وزارت اطلاعات ضمن پاسداشت جلوههای این عظمت با رهبر معظم انقلاب (مدظله) عهد «خون و مجاهدت» میبندیم ذیل منویات ایشان، تا تحقق آرمانهای امام راحل و رهبر شهید از پیشتازان نبرد عاشورایی علیه آمریکای جنایتکار و رژیم کودککش صهیونیستی و خونخواه رهبر شهیدمان باشیم.»