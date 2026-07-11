باشگاه خبرنگاران جوان -علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور در حاشیه مراسم بزرگداشت رهبر شهید که شامگاه جمعه ۱۹ تیرماه در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا پیام روشنی از تداوم نهضت اسلامی و پایداری آرمانهای انقلاب به جهانیان مخابره کرد.
وی افزود: این حضور کمنظیر ریشه در تعالیم اسلام و فرهنگ عاشورا دارد و نشاندهنده بنیان عمیق و ماندگار انقلاب اسلامی است؛ بنیانی که آثار و برکات آن امروز بیش از گذشته نمایان شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به نقش رهبر شهید در شکلگیری این جریان، تصریح کرد: ایشان عمر، جان و زندگی خود را در راه آرمانهای اسلام وقف کردند و با هدایت، آموزش و ارائه الگویی عملی، نقش مؤثری در تقویت روحیه آزادیخواهی در میان مسلمانان، شیعیان و ملت ایران داشتند.
زینیوند ادامه داد: سبک زندگی، شیوه رهبری، صداقت، عدالت و دیانت از ویژگیهای برجسته این شخصیت بود و همین شاخصهها زمینه شکلگیری و استمرار این نهضت را فراهم کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: راه رهبر شهید با قدرت ادامه خواهد یافت و این حرکت مردمی با تکیه بر مبانی عمیق خود، پویاتر از گذشته مسیر خود را دنبال میکند.
منبع:صدا و سیما