باشگاه خبرنگاران جوان - عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، در دیدار با کاوه بهلولی قشقایی، فرماندار شهرستان قیروکارزین، آخرین وضعیت شهرک صنعتی این شهرستان را مورد بررسی قرار داد. در این نشست بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران، رفع موانع تولید و تسریع در بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی به‌عنوان راهکاری مؤثر برای رونق تولید، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار تأکید شد.

برنهاد با اشاره به رویکرد شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در توسعه متوازن شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان اظهار داشت: شهرک صنعتی قیروکارزین با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و ظرفیت‌های قابل توجه، زمینه مطلوبی برای جذب سرمایه‌گذاران و استقرار واحد‌های تولیدی فراهم کرده و می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی جنوب استان فارس ایفا کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با تشریح اقدامات انجام‌شده در شهرک صنعتی قیروکارزین گفت: تمامی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای استقرار و فعالیت واحد‌های صنعتی در این شهرک فراهم شده است و شبکه‌های آب، برق، گاز، فاضلاب، روشنایی معابر، چاه آب، مخزن ذخیره هزار مترمکعبی، ایستگاه آتش‌نشانی، خطوط انتقال آب، برق و گاز، فضای سبز، زیرسازی، آسفالت و جدول‌گذاری به طور کامل اجرا شده و بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم است.

او افزود: فراهم بودن این زیرساخت‌ها موجب افزایش استقبال سرمایه‌گذاران از این شهرک صنعتی شده و شرایط مناسبی را برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در شهرستان قیروکارزین ایجاد کرده است.

برنهاد با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان قیروکارزین اظهار داشت: این شهرستان از قطب‌های مهم تولید مرکبات و خرما در استان فارس به شمار می‌رود و شهرک صنعتی قیروکارزین توانسته نقش مهمی در بسترسازی برای استقرار و فعالیت زنجیره واحد‌های مرتبط با بسته‌بندی، نگهداری، فرآوری، سردخانه و صادرات این محصولات ایفا کند.

او تصریح کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در این شهرک، علاوه بر افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، موجب کاهش ضایعات، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار خواهد شد و شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از سرمایه‌گذاری در این بخش به صورت ویژه حمایت می‌کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به روند توسعه این شهرک گفت: تاکنون ۶۸ قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک صنعتی قیروکارزین منعقد شده که از این تعداد ۲۱ واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده‌اند و سایر طرح‌ها نیز در مراحل مختلف ساخت، تکمیل و راه‌اندازی قرار دارند.

او خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این واحد‌ها ضمن افزایش ظرفیت تولید، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، رونق اقتصادی و افزایش درآمد‌های منطقه را فراهم خواهد کرد.

برنهاد همچنین با اشاره به نقش زیرساخت‌های مناسب در شتاب‌بخشی به سرمایه‌گذاری و استقرار واحد‌های تولیدی، خواستار تخصیص اعتبارات عمرانی برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های شهرک صنعتی قیروکارزین شد.

او اظهار داشت: تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای، نقش مهمی در ارتقای خدمات زیربنایی، افزایش ظرفیت شهرک صنعتی، جذب سرمایه‌گذاران جدید، تسریع در اجرای طرح‌های صنعتی و تحقق اهداف تولید و اشتغال در شهرستان خواهد داشت.

در این نشست، کاوه بهلولی قشقایی، فرماندار شهرستان قیروکارزین، با تأکید بر اهمیت توسعه صنعتی در تحقق رشد اقتصادی شهرستان، حمایت از سرمایه‌گذاران را از اولویت‌های مدیریت شهرستان دانست و بر تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی، تقویت زیرساخت‌ها، رفع موانع تولید و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

فرماندار شهرستان، بر پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز از محل منابع استانی و شهرستانی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌های شهرک صنعتی قیروکارزین تأکید کرد.

در پایان این دیدار، فرماندار شهرستان قیروکارزین با اهدای لوح تقدیر، از تلاش‌های عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، در توسعه زیرساخت‌های صنعتی، حمایت از سرمایه‌گذاری و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای این شهرستان قدردانی کرد.

منبع: شهرک‌های صنعتی فارس