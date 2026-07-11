مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به سال جاری بطور مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی نفعان واریز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به تیر سال ۱۴۰۵ بطور مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی نفعان واریز شد. مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به تیر‌ماه ۱۴۰۵ به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال واریز شد.

مستمری خرداد سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۸۱ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد. همچنین مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۴۵ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال بطور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.

منبع: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

برچسب ها: سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، مستمری ، مددجویان بهزیستی ، مددجویان کمیته امداد
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۲۰ تير ۱۴۰۵
مستمری ناچیز و نامناسب با تورم اونهم‌برای کسایی که بجز هزینه های عادی معاش کلی هزینه های دارو و درمان و تجهیزات پزشکی و هزینه های نگهداری دارند که حتی ثروتمندان‌رو عاجز میکنه واقعا
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Iran (Islamic Republic of)
قدرت
۱۳:۲۵ ۲۰ تير ۱۴۰۵
براماچراتاحالاپرداخت نشده بااینکه ای شش ماه تحت پوشش قرارگرفتیم.یک ریال بهمون ندادن
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۲۰ تير ۱۴۰۵
بهزیستی چهارمهال و بختیاری شهرکرد یکساله مراجعه میکنیم و پشت نوبتی هستم میگن بدوحه نداریم کجا باید شکایت کنم ؟
۰
۲
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