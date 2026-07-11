باشگاه خبرنگاران جوان -براساس آمار منتشره گمرکات کشور میزان محصولات لبنی صادراتی در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ به لحاظ وزنی ۸۹۷.۸۹۲ تن با ارزش ۹۶۰.۳۰۵.۸۶۰ دلار بوده که با فرض ثابت ماندن روند صادرات در ۲ ماه پایانی سال ۱۴۰۴، صادرات ۱۲ ماهه حدود ۱.۰۷۷.۴۷۰ تن و با ارزش ۱.۱۵۲.۳۶۷.۰۰۰ دلار است.گفتنی است از این تاریخ به بعد گمرک ایران آماری منتشر نکرده است.

با توجه به مجموع شیرخام گاوداری های جذب شده در صنایع لبنی ایران به میزان حدودی ۱۰.۸۷۵.۰۰۰ تن در سال ۱۴۰۴ و تخصیص حدودی ۲.۹۲۷.۰۰۰ تن به تولید کل فرآورده های لبنی صادراتی معادل ۲۷ درصد و حدود ۷۳ درصد الباقی شیر خام دریافتی صرف تولید کل محصولات لبنی سفره مردم کشور شده است.

انجمن صنفی فرآورده های لبنی ایران جهت تنویر افکار عمومی بویژه اخبار ضد و نقیض منتشر شده در رسانه های کشور در خصوص میزان صادرات محصولات لبنی و میزان مصرف خانوار کشور اقدام به انتشار این آمار و ارقام کرده است.