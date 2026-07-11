باشگاه خبرنگاران جوان - نادر توکلی روز شنبه در نشست خبری با تشریح اقدامات حوزه سلامت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: از همان زمان تشکیل کمیته مرکزی مراسم، برنامه‌ریزی‌های لازم با همکاری استانداری تهران، ستاد برگزاری مراسم و کمیته بهداشت و درمان آغاز شد، زیرا با توجه به حجم گسترده جمعیت، شرایط فشرده محل برگزاری و فضای احساسی و اعتقادی حاکم بر مراسم، مدیریت سلامت نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگ و چندلایه بود.

وی با اشاره به اقدامات گسترده حوزه بهداشت افزود: پیشگیری و مراقبت‌های بهداشتی از روز‌های قبل از برگزاری مراسم آغاز شد و بیش از ۳۰۰ کارشناس بهداشت در قالب ۱۶۰ تیم در دو شیفت ۱۲ ساعته در مناطق مختلف مستقر شدند.

بازرسی ۳۶۰۰ ایستگاه صلواتی

توکلی ادامه داد: در این مدت سه هزار و ۶۰۰ بازرسی از ایستگاه‌های صلواتی و ۲ هزار و ۵۰۰ بازرسی از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی انجام شد همچنین با توجه به احتمال بروز بیماری‌های منتقله از آب و غذا، ۶۶۰ مورد نمونه‌برداری از مواد غذایی، منابع آب و تانکر‌های آبرسان صورت گرفت و هرگونه مورد مشکوک در همان مراحل اولیه شناسایی و اقدامات لازم برای جلوگیری از مخاطرات احتمالی انجام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه آموزش‌های لازم به مسئولان موکب‌ها و ایستگاه‌های خدمت‌رسان ارائه شد، گفت: با همکاری شهرداری تهران، دستورالعمل‌های بهداشتی به موکب‌ها ابلاغ و تعهدنامه‌های لازم برای رعایت کامل ضوابط بهداشتی اخذ شد تا خدمات در شرایط کاملاً ایمن به زائران ارائه شود.

وی درباره اقدامات حوزه درمان خاطرنشان کرد: همه مراکز درمانی در حالت آماده‌باش ۱۰۰ درصدی قرار داشتند، اما در عین حال برنامه‌ریزی به گونه‌ای انجام شد که ارائه خدمات معمول بیمارستان‌ها نیز بدون کوچکترین اختلال ادامه یابد.

توکلی افزود: بر اساس دستورالعمل‌های مدیریت تجمعات انبوه، خدمات پایه سلامت پیش‌بینی شده بود، اما در این مراسم سطح خدمات از استاندارد‌های معمول فراتر رفت و خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی نیز در محل استقرار زائران ارائه شد.

وی گفت: در همین راستا، ۶ بیمارستان سیار در حلقه مرکزی مراسم و ۲ بیمارستان سیار در خارج از محدوده مرکزی مستقر شدند و همه امکانات تخصصی از جمله خدمات اورژانس، دارویی، آزمایشگاهی، تصویربرداری و تجهیزات پزشکی پیشرفته در اختیار تیم‌های درمانی قرار گرفت.

انتقال ۵ بیمار مبتلا به سکته مغزی در زمان طلایی به مراکز تخصصی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به آمادگی ویژه برای بیماران قلبی و سکته‌های مغزی خاطرنشان کرد: امکان اجرای کد ۲۴۷ سکته مغزی و کد ۷۲۴ بیماران قلبی در محل مراسم فراهم شد و در جریان این عملیات پنج بیمار مبتلا به سکته مغزی در زمان طلایی به مراکز تخصصی منتقل شدند همچنین سه بیمار دچار ایست قلبی ـ تنفسی با احیای موفق و انتقال به‌موقع به بیمارستان شهید رجایی، خدمات تخصصی دریافت کردند.

وی با ارائه آمار خدمات درمانی گفت: در مجموع ۲۶ هزار و ۷۰۰ خدمت تخصصی و درمان سرپایی در بیمارستان‌های سیار ارائه شد، ۶۳ عمل جراحی سرپایی انجام گرفت و تنها ۴۳ بیمار برای ادامه درمان به مراکز تخصصی منتقل شدند.

توکلی با قدردانی از همکاری نیرو‌های مسلح، جمعیت هلال‌احمر، سازمان اورژانس، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر دستگاه‌های امدادی خاطرنشان کرد: همکاری همه دستگاه‌ها موجب شد خدمات سلامت در بالاترین سطح به زائران ارائه شود.

وی یکی از دستاورد‌های مهم این عملیات را استفاده از ظرفیت‌های جدید امدادی دانست و افزود: علاوه بر امداد هوایی، برای نخستین بار امداد ریلی با استفاده از ظرفیت متروی تهران در انتقال بیماران به کار گرفته شد که تجربه‌ای موفق و ارزشمند در مدیریت تجمعات انبوه بود.

حضور ۲۷ پزشک متخصص در بیمارستان‌های سیار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین از حضور ۲۷ پزشک متخصص در بیمارستان‌های سیار خبر داد و گفت: تعداد زیادی از پزشکان متخصص و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به صورت داوطلبانه برای خدمت‌رسانی اعلام آمادگی کردند و متخصصانی از دانشگاه‌های علوم پزشکی گیلان، تبریز و شیراز در این عملیات حضور یافتند.

وی با اشاره به مشارکت دانشجویان علوم پزشکی ادامه داد: حضور دانشجویان پزشکی و سایر رشته‌های علوم پزشکی در کنار تیم‌های درمانی، علاوه بر کمک به خدمت‌رسانی، فرصت ارزشمندی برای آموزش عملی و کسب تجربه در مدیریت بحران و تجمعات انبوه فراهم کرد.

توکلی با تاکید بر اینکه این عملیات یکی از موفق‌ترین تجربه‌های مدیریت سلامت در تجمعات بزرگ کشور بود، گفت: مستندسازی این تجربه، تهیه گزارش‌های پژوهشی، استخراج درس‌آموخته‌ها و تدوین مقالات علمی در دستور کار قرار دارد تا از نتایج آن در آموزش نیرو‌های سلامت و مدیریت تجمعات بزرگ آینده استفاده شود.

منبع: وزارت بهداشت